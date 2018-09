Srpski odbojkaš o Amerikancima i njihovoj igri: Ko zna šta rade...

"Oni su igrali do kasno sinoć pet setova, a sada kao da im je prva utakmica na prvenstvu. Stvarno nevjerovatno. Ali, to je Amerika, to je njihov sistem, ko zna šta rade", kazao je Podraščanin

Tweet Tweet Odbojkaši SAD osvojili su bronzanu medalju na Svjetskom prvenstvu, pobjedom nad Srbijom 3:1 u meču za treće mjesto. Jedan od najboljih igrača srpskog tima Marko Podraščanin kazao je nakon meča da ga čudi fizička sprema Amerikanaca. "Oni su igrali do kasno sinoć pet setova, a sada kao da im je prva utakmica na prvenstvu. Stvarno nevjerovatno. Ali, to je Amerika, to je njihov sistem, ko zna šta rade", kazao je Podraščanin. On je rekao da su se srpski igrači borili kao lavovi "Pokazali smo da smo ekipa, svi koji su ušli sa klupe su doprineli da igramo bolje. Nije mala stvar biti četvrti na svijetu, ali ostaje gorak ukus", rekao je Podraščanin.