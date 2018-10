Srušio se helikopter vlasnika Lestera

Helikopter vlasnika Lestera Višaja Srivadanaprabe srušio se na parkingu kod King Pauer stadiona, neposredno nakon polijetanja.

"Skaj sports" javlja da je tajlandski biznismen bio u njemu...

Leicester City owner's helicopter engulfed in flames after crashing in car park of King Power Stadium following clash with West Ham https://t.co/sCJZLpVpla pic.twitter.com/MC82DJfjXt