Šta pokazuje slučaj Behrami: Švajcarska reprezentacija – „gomila ruševina“

Selektor švajcarske fudbalske reprezentacije Vladimir Petković izbacio je iz tima Valona Behramija. O tome je ovaj fudbaler govorio za švajcarsku radio-televiziju RSI, a njegove izjave su uzburkale švajcarsku javnost. Behrami je za RSI rekao da ga je Petković pozvao telefonom: „Mislio sam da je to poziv iz učtivosti. Ali, bio je to razgovor u kojem je on htio da me izbaci pred vrata reprezentacije. I to mjesec dana nakon ispadanja sa Mundijala u Rusiji.“

„Kod nas se javila podjela“, rekao je Behrami. Na pitanje novinara da li time misli na Džakino i Šaćirijevo pokazivanje dvoglavog orla rukama na utakmici sa Srbijom, Behrami je odgovorio potvrdno: „Ti gestovi su nas podijelili. Oni pokazuju drugu stranu nas. Mi idemo u jednom pravcu i hoćemo da stvorimo oko nas dobro okruženje na ponos Švajcarske. A onda smo ispali sa Svjetskog prvenstva. I kada je o tome riječ, uvijek je lako kritikovati, tražiti podjelu kod nas. Nama je rečeno da mi dajemo prednost jednoj naciji nad drugim nacijama, ali mi smo dokazali da pripadamo samo jednoj. Mi uvijek snosimo odgovornost kao Švajcarci. I kada pobijedimo i kada izgubimo.“

„Trener“, nastavio je Behrami, „može da kaže šta hoće – ovo je politička odluka. Branio sam se od ljudi koji ne razumiju šta fudbal znači. Koji nikada nisu igrali fudbal! To je generalni problem švajcarskih saveza. Naprijed se guraju ljudi koji hoće da spasu svoje pozicije, ali nemaju pojma kako se osjeća jedan atleta. Riječ imaju ljudi koji nikad nisu bili igrači. To boli.“

„Svi su vidjeli šta se desilo posle utakmice sa Švedskom. I sada izgleda kao da je to dovelo do ove odluke. U tom trenutku se mnogo toga raspalo. Mnogi su htjeli da donesu važne odluke. A ja sam rekao: ja ću stati naprijed, jer ne želim da vam se desi nešto loše. Ja to mogu, moj put je gotovo na izmaku. Osobe o kojima se radi su me zvale upomoć. I ja sam im pomogao“, dodao je on.

Koje su to osobe bile? Možete li da kažete neko ime? – pitao je novinar. Odgovor je glasio: „generalni sekretar“. A generalni sekretar švajcarskog fudbalskog saveza je Aleks Mišer koji je zatražio da se preispita politička odluka koja dozvoljava dvostruko državljanstvo. Tim povodom je bilo igrača koji su „žestoko reagovali“ – ne konkretno Džaka i Šaćiri (koji ni nemaju dvostruko državljanstvo).

„Uvijek sam pokušavao da umirim te igrače, A onda me je pozvao generalni sekretar i zatražio pomoć. Da umirim kolege. I ja samo to učinio, jer želim da ujedinjujem a ne da razdvajam. A on je rekao da će sročiti jednu određenu poruku. Ali to se nije desilo – sve se dalje razvijalo do tačke na kojoj smo sada“, rekao je Behrami za Švajcarsku radioteleviziju.

Tabloid Blik tim povodom primjećuje: „Švajcarska fudbalska reprezentacija je u ruševinama. To je saznanje nakon što je selektor Vladimir Petković u nekoordinisanoj akciji sprovedenoj na brzinu izbacio iz reprezentacije Valona Behramija, jednog od najzaslužnijih igrača. Veliki borac je odslužio svoje i sada može da ide.“

„Očigledno je da sada i drugi igraći treba da budu prinuđeni da se prijevremeno povuku. U tom pogledu situacija još nije jasna. Fudbalski savez to demantuje. Petković je očito iznenadio ne samo javnost, već i svoje pretpostavljene. Donekle se može razumjeti da Petković hoće da napravi prelom i da ne vidi perspektivu za određene seniore u reprezentaciji. Ali način na koji to radi pokazuje samo jedno: švajcarska reprezentacija je gomila ruševina“, dodaje list.

Blik piše da te ruševina nisu nastale zbog „afere sa dvoglavim orlom“, već da je ta afera samo otvorila sukobe koji se ne mogu zagladiti. „To što sada jedan zaslužan igrač odlazi govori o totalnom zakazivanju rukovodstva i komunikacije.“ Ovaj tabloid smatra da bi Vladimir Petković trebalo da podnese ostavku na funkciju selektora reprezentacije.

Noje cirher cajtung podsjeća da je Petković početkom ove nedjelje i druge reprezentativce obavijestio da ih više neće angažovati: „Kapitena tima Štefana Lihtštajnera (34), Gelsona Fernandesa (31), Johana Đurua (31) i Bljerima Džemailija (32). Između septembra i novembra reprezentacija će odigrati šest utakmica koje nisu mnogo relevantne, protiv Engleske, Katara, i po dvije utakmice sa Islandom i Belgijom u novoformiranoj Ligi nacija. Tu Petković želi da pruži mlađim igračima šansu da se dokažu – perspektivna odluka sa jednom kvakom: Lihtštajnera i ostale je degradirao na rang vođa koji dolaze po pozivu.“

„No, svejedno da li se Petković od Behramija u 30 sekundi oprostio ili ga je privremeno degradirao. Postupak selektora ima nečeg oklijevajućeg, kao da nije bio siguran za koji put da se opredjeli – i kao da nije imao hrabrosti da napravi rez koji smatra potrebnim.“

Na ovom mjestu Noje cirher cajtung podsjeća na jedan drugi slučaj koji nagovještava da javnost zapravo ne zna ništa o događajima iza kulisa. „Jednoj maloj fudbalskoj zemlji kao što je Švajcarska potrebni su pravilna radna higijena, dobro raspoloženje u svlačionici – i trener koji zna šta hoće. Svoju dosad najvažniju odluku te vrste Petković je donio kada je početkom 2016. objavio rastanak od kapitena Gokhana Inlera zato što ovaj u svom klubu više nije ni ulazio u igru.“

„Tada niko nije kritikovao Petkovića zbog toga, pa ni sam Inler nikada nije dao intervju u kome bi djelovao tako povrijeđeno kao što je to bio Behrami. Ali, možda sada postaje sve važnije ono što je Inler u novembru 2017. rekao za nedjeljno izdanje Noje cirher cajtunga, naime: 'O određenim stvarima ne želim da govorim. Štitim sebe, štitim i druge. Stvari su još u toku. Potrebno mi je vrijeme'.“

„Koga je on to štitio?“ – pita Noje cirher cajtung. „I u slučaju Behramija, odlučujuće stvari se vrte oko nečega što nije poznato javnosti. Da li je raspoloženje pred Mundijal zaista bilo tako dobro kao što su to igrači tvrdili? Koliko je reprezentaciji naškodio nemir koji je zavladao nakon što su Granit Džaka i Đerdan Šaćiri proslavili svoje golove protiv Srbije gestom sa dvoglavim orlom? Behrami je rekao: 'Ti gestovi su nas podijelili' – kuda se pružaju te pukotine?“

