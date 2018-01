Stajala sam na ivici i željela da skočim: Jelena Dokić otkrila nove detalje teškog života

Jelena Dokić je u svojoj autobiografiji "Nesalomiva" otkrila detalje svog odnosa sa ocem Damirom i torturi koju je preživljavala.

Njena ispovijest je potresla svjetsku sportsku javnost, a bivša teniserka srpskog porijekla je u razgovoru na njemački "Bild" otkrila da je bila bukvalno na korak od samoubistva.

"Živjela sam u Monte Karlu na 20. spratu do 2007. godine. Izašla sam na terasu, stala na ivičnjak i željela sam da skočim", otkrila je Dokićeva, prenosi B92.

Od posljednjeg koraka odgovorio ju je prijatelj, koji je znao u kakvom je psihičkom stanju. Dokićeva je deset godina patila od depresije...

"Zlostavljao me od šeste godine. Petnaest godina me zlostavljao fizički, a verbalno više od 20. Nazivao me kurvom, droljom, kravom, to je mnogo boljelo. Osjećala sam se bezvrijedno. Bilo je svega - udaranja ispod pojasa, pljuvanja, to se dešavalo svakodnevno, čak i poslije pobjeda", kazala je Dokićeva

Ona je je 2002. godine bila četvrta igračica svijeta. Osvojila je šest turnira, igrala polufinale Vimbldona.

Godinama niko nije znao kroz kakvu torturu prolazi.

"Moj otac i dalje veruje da nije radio ništa loše", dodala je Jelena.

