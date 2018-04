Stefan Mugoša uživa u Koreji: Dva gola dovoljna samo za remi

Stefan Mugoša uživa u Južnoj Koreji, igra dobro i daje golove.

Crnogorski fudbalski reprezentativac pogodio je dva puta za Inčon junajted, ali nije bilo dovoljno za pobjedu nad Đeonamom u petom prvenstvenom kolu.

Oba Mugošina pogotka poništio je njegov saigrač Park, koji je postigao dva autogola!

Stefan Mugoša made it 3 goals from games early in today's game between Incheon United and Jeonnam Dragons#KLeague #인천유나이티드 pic.twitter.com/jGdgeMLK2v