Studija pred finale Lige šampiona: Kakav je uticaj navijača na igru

Navijanje sa tribina može da poboljša učinak jedne ekipe isto kao kada bi trener uveo još jednog fudbalera na teren, navodi se u danas objavljenom istraživanju.

Kao zvanični partner Uefine Lige šampiona, a pred finale tog elitnog takmičenja, Masterkard (Mastercard) je poručio istraživanje o uticaju navijača na igru.

Kako se navodi u sopštenju, fudbaler koji sluša navijačke pjesme i gleda podršku sa tribina ima veću efikasnost igre za osam odsto, dok gledanje pozitivnih izraza lica, kao što su osmjesi, poboljšava učinak igre za 12 odsto. Kada se sabere uticaj na svih 11 igrača na terenu, to je kao da imate još jednog fudbalera u igri.

Prva evropska studija ove vrste otkrila je i da se prema načinu na koji proslavljaju dobru igru, može zaključiti da li igrači igraju u timu koji pobjeđuje ili gubi, pa ako vidite igrača koji širi obje ruke, 82 odsto su šanse da igra za pobjednički tim. Kako piše, 79 odsto igrača koji pokazuju pesnice objema rukama nalaze se u pobjedničkom timu, a 77 odsto igrača koji udaraju u grudi nakon postizanja gola nalazi se u pobjedničkom timu.

Osim toga, podaci su pokazali da timovi koji slave zagrljajima, "bacanjem koske" i na neki drugi način koji uključuje fizički kontakt, imaju 50 odsto veće šanse za pobjedu. Sa druge strane, odsustvo slavlja je najgore slavlje, pa je 49 odsto takvih igrača član tima koji gubi.

U finalu Lige šampiona, u subotu od 20.45 u Kijevu igraće branilac titule Real Madrid i Liverpul.

Studija je pokazala da "moćna poza" najboljeg strijelca Lige šampiona Kristijana Ronalda predstavlja oblik slavlja koji ima najveće izglede da dovede do novih uspjeha za tim. Istraživači su ukazali na to da igrači treba da proslavljaju tako što će zauzimati što više prostora, podizati glave i širiti ruke i noge tokom slavlja.

Sportski psiholog i autor studije Bredli Buš, koji je jedan od vodećih stručnjaka u polju primenjene sportske psihologije, posavjetovao je ljubitelje sporta kako da postanu neprocjenjivi navijači, rekavši da, između ostalog, budu glasni i ponosni, pošto takva podrška može da podstakne njihovu ekipu da se potrudi za još sedam odsto. On je rekao navijačima da na utakmicama uvijek nose boje svog kluba.

"Pjevajte bez prestanka – što više, to bolje jer tako pomažete da se održi dobra atmosfera igranja. Iskažite svoju podršku, transparenti, zastave i plakati su jasni vizuelni pokazatelj ogromne podrške i poboljšavaju igru fudbalera za osam odsto. Osmjeh – nada, ponos i sreća su odlični motivatori, a to za rezultat može da ima čak 12 odsto veći intenzitet igre fudbalera", rekao je on.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (1 glasova)