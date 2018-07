Super tim koji će svi mrzjeti: DeMarkus Kazins potpisao za Golden Stejt Voriorse

All star centar, i bivši košarkaš Nju Orleans Pelikansa , DeMarkus Kazins potpisao je jednogodišnji ugovor sa aktuelnim šampionima Golden Stejt Voriorsima.

Popularni "Bugi" će za jednu godinu dobiti 5,3 miliona dolara.

Ova vijest po prilično je uzburkala cijelu NBA ligu, a gotovo da je uspjela i da pomrači dolazak LeBrona Džejmsa u Los Anđeles Lejkerse.

Centar koji se smatra za jednim od najboljih na svojoj poziciji u cijeloj ligi, će ovim potpisom dobiti dovoljno vremena da se oporavi od povrede Ahilove tetive koju je zadobio prošle sezone.

Kazins, koji je bio i dva puta u ALL NBA timu, odlučio se na ovaj korak nakon što je NOLA potpisala Džulijusa Rendla na dvije godine za 18 miliona.

"Bugi" koji je prošle sezone u prosjeku ubacivao 25,2 poena, imao 12,9 skokova, 5,4 asistencija i šutirao 35 odsto za tri poena, kazao je američkom novinaru Marku Spenseru da se osjećao zbunjeno i povrijeđeno kada je vidio da ga niko nije tražio, pa čak ni Pelikansi.

On je dodao i da je zajedno sa svojim agentom razmatrao sve opcije, pa čak i Voriorse, koji su ostali bez centra Džaval MekGija koji je prešao u Lejkerse.

Na kraju je navodno sveo opcije na Golden Stejt i Boston, a nakon razgovora sa glavim operativcem GSW Bobom Majersom odlučio se za odlazak u Kaliforniju.

"Ovo je moj kec iz rukava, moj šahovski potez", kazao je Kazins.

Bugi se pohvalio i da je već održao sastanak sa prvim zvijezdama tima iz Zaliva, Stefom Karijem, Kevinom Durentom i Drejmondom Grinom, sa kojima je bio zajedno dio reprezentacije SAD.

"Svi su poprilično uzbuđeni", kazao je Kazins.

Ova vijest brzo je izazvala lavinu komentara na društvenim mrežama.

Voriorsi koji su ionako najomraženija ekipa u NBA ligi ovim potezom navuli su samo još više gnijev NBA fanova.

Prvo, ne izgleda fer da se potpiše All star igrač za manje para nego što recimo Njujork Niksi daju Mariu Hezonji.

Voriorsi sa ovim postaju prvi tim od Seltiksa iz sezone 1975/76 koji u svojoj postavi ima pet aktuelnih All star igrača.

Sa druge strane, Kazins. koji je najavio oporavak do početka trening kampa, trebao bi da ovu sezonu odigra bez nekog značajnijeg pritiska, kako bi mogao da se pripremi za naredno ljeto, kada ipak gotovo ne postoje nikakve šanse da produži saradnju sa Voriorsima.

GSW će tada moći maksimalnmo da mu ponudi ugovor od 6,5 miliona, a Kazins svakako ide na maksimalni ugovor.

I prije dolaska Kazinsa, Voriorsi su važili za apsolutnog favorita u sezoni 2018/2019, sa Bugijem šanse za nekog drugog gotovo i da nema.

Možda najbolji opis nove situacije opisuje turksi košarkaš Enes Kanter.

Adam Silver has agreed to a Mid Level Extension with the Golden State, league sources tell ME. 💣😂 pic.twitter.com/G9uAcVcg6w