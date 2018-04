Sutjeska - Budućnost: Najveći crnogorski derbi sada je samo stvar prestiža

U sezoni u kojoj nije bilo mnogo razloga za zadovoljstvo, možda i jedini svijetli momenti Budućnosti bili su mečevi sa Sutjeskom.

Od četiri duela sa liderom i budućim šampionom "plavi" su dobili tri - dva u Kupu, te jedan u prvenstvu.

Zbog toga među "plavima" i postoji nada da će današnje gostovanje u Nikšiću (16.30 časova, prenos na TV Arenasport 3) pokazati da Budućnost, i u drugačijem sastavu i sa drugim trenerom, ipak nije toliko slabija od Sutjeske koliko bi se moglo zaključiti na osnovu razlike u bodovima. A ona iznosi čak 15 bodova, uz meč manje Nikšićana.

"Ovo je moj prvi crnogorski derbi, a iskustva iz derbija koje sam imao u karijeri znam da u ovakvim mečevima nisu presudni ni forma, ni položaj na tabeli, tradicija... To su specifični mečevi", naglasio je trener aktuelnog šampiona Vladimir Vermezović.

Specifična je i situacija u kojoj je Budućnost - u drugom dijelu sezone ima samo jednu pobjedu (protiv Dečića) uz šest remija, ali bi statistika mogla da se posmatra i drugačije.

Vermezovićev tim je neporažen na sedam mečeva, a Sutjeska na posljednjih pet.

Budućnost je brend, a Sutjeska ambiciozan klub

"Gledao sam četiri utakmice Sutjeske i vidio dobru ekipu koju sjajno vodi Peco Rakojević. Za kratko vrijeme koliko sam ovdje shvatio sam da je Budućnost brend, a Sutjeska dobar, organizovan i ambiciozan klub. I drago mi je što ću biti akter takve utakmice", kazao je Vermezović:

"Očekuje nas zahtjevna utakmica, i taktički i fizički. Sutjeska je iskusna ekipa, uigrana, tim koji malo rotira sastav. Očekujem dobru atmosferu i da mi odgovorimo na sve zahtjeve, da se pokažemo na terenu i odigramo solidnu utakmicu", nadovezao se vezista Luka Mirković.

Iako je jasno da ishod meča kraj Bistrice neće uticati na ishod prvenstvene trke, te da Budućnost ove sezone ima trofejne planove u Kupu, Vermezović ističe da je "svaka utakmica važna".

"Mi smo u periodu stvaranja tima, iako Budućnost ne može da ima samo takav period, već je to klub koji traži pobjede i titule. Jedno s drugim često ne ide, ali mi ćemo pokušati da to ostvarimo. Izgubili smo dosta bodova u tom procesu, pravili neke greške koje ne bi trebalo da pravimo, ali ako je to cijena odrastanja i sazrijevanja, neka je i plaćamo", rekao je srpski trener.

Nikšićani poručuju: Derbi uvijek inspiriše

Sutjesci niko ne može da poremeti put do treće titule u nezavisnoj Crnoj Gori, ali daleko od toga da današnji derbi dočekuju bez motiva.

"Svaki susret sa Podgoričanima je inspirativan. Derbi je derbi, bez obzira na to ko je gdje na tabeli. Budućnost se u drugom dijelu sezone baš ne može pohvaliti rezultatima, ali ne možemo ni mi ako bismo se poredili s partijama iz prvog dijela sezone. Očekujem da oba tima odigraju iznad prosjeka, ali i ne bježimo od uloge favorita", kaže defanzivac Sutjeske Miloš Vučić.

Kako ističe, neophodno je da odbrana bude na prepoznatljivom nivou.

"Moramo da budemo čvrsti u defanzivi i efikasniji u napadu", dodao je Vučić.

Bitka za Evropu na Starom aerodromu

Mladost je u subotu remizirala u Petrovcu, nakon toga i promijenila trenera, a sada nastavlja borbu za izlazak na evropsku scenu.

Veska Steševića je na klupi naslijedio Aleksandar Miljenović, a debitovaće u duelu sa Grbljem, trećeplasiranom ekipom crnogorskog šampionata.

Grbljani su treću poziciju preuzela u prošlom kolu pobjedom nad Zetom...

"Grbalj je po rezultatima i igrama hit sezone i čeka nas težak zadatak. Naš protivnik ima nekoliko odličnih pojedinaca na koje moramo da posebno obratimo pažnju. Ipak, i mi imamo adute i očekujem doprinos kompletne ekipe", rekao je Miljenović.

Dečič gostuje Iskri svjestan da samo trijumfom čuva nadu da može u baraž za opstanak, a zanimljivo će biti i u Golubovcima.

Sastaju se Zeta i Rudar - domaćin traži bodove kojima bi ostao u trci za Evropu, a Pljevljaci da se konačno odvoje od timova u zoni baraža...

Parovi 27. kola

Kom Eurozox - Petrovac 15.30

Sudija: Miloš Novović (Podgorica)

Iskra - Dečić 15.30

Sudija: Mileta Šćepanović (Podgorica)

Zeta - Rudar 15.30

Sudija: Milovan Milačić (Podgorica)

Mladost - Grbalj 15.30

Sudija: Vojin Vojinović (Podgorica)

Sutjeska - Budućnost 16.30

Sudija: Predrag Radovanović (Podgorica)

