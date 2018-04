Sutjeska na dvije pobjede od titule, u subotu prva meč-lopta?

Fudbaleri Sutjeske stigli su pobjedom protiv Petrovca (1:0) stigli na korak od cilja, posla koji su započeli u avgustu prošle godine - još samo dvije pobjede dijele ekipu Nikole Rakojevića od matematičke potvrde prvog mjesta i šampionske titule.

Sve to bod uslovom da Budućnost dobije svih sedam utakmica do kraja, ali realnost nije takva - Nikšićani će vjerovatno slaviti titulu sve i da izgube sve mečeve do kraja.

Kako god, Sutjeska u srijedu u zaostalom duelu protiv Rudara ima šansu da ode na rekordnih +20, a u tom slučaju prva meč-lopta bila bi u subotu protiv Iskre u Danilovgradu.

Kako Budućnost, koja je na proljeće ostvarila samo dvije pobjede na 10 utakmica, u subotu gostuje gradskom rivalu Mladosti, moguće je da će tri ili četiri boda na utakmicama protiv Rudara i Iskre Nikšićanima biti dovoljno.

"Najgore" što mogu fudbaleri Sutjeske da urade, jeste da promociju odlože za 28. april i duel kraj Bistrice protiv Zete.

"Ne razmišljam još o tituli, zahtijevam maksimalnu ozbiljnost od igrača i razmišljamo samo o narednom meču. Prije svega, želim brz oporavak treneru Budućnosti Vladmiru Vermezoviću", kazao je trener Sutjeske Nikola Rakojević nakon meča.

S KIM DO KRAJA

18. april: Sutjeska - Rudar

21. april: Iskra - Sutjeska

28. april: Sutjeska - Zeta

5. maj: Mladost - Sutjeska

12. maj: Sutjeska - Grbaljč

16. maj: Rudar - Sutjeska

19. maj: Sutjeska - Dečić

26. maj: Budućnost - Sutjeska

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (1 glasova)