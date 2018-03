Sutjeska na Trešnjici: Posljedna prava zamka za lidera?

Da, jako smo blizu titule - kazao je trener Mančester sitija Pep Gvardiola, čija ekipa ima 16 bodova prednosti na vrhu Premijer lige, 10 kola prije kraja.

Oko 1.800 kilometara jugoistočno, u Crnoj Gori, vodi se trka za titulu slične „zanimljivosti” - Sutjeska, 15 kola prije kraja, ima 14 bodova prednosti na vrhu.

Razlika je u tome što iz Nikšića (još uvijek) ne stižu tako optimistične najave.

Možda će se stvari promijeniti nakon današnjeg derbija 22. kola Telekom 1. CFL, u kojem lider gostuje trećeplasiranoj Zeti na Trešnjici.

Ivanović: Biće lijepa utakmica

Prerano je da pričamo o tituli - kaže Igor Ivanović, najbolji strijelac Sutjeske i crnogorskog šampionata.

"Imamo solidnu prednost u odnosu na Budućnost, ali upravo je ta Budućnost prošle sezone umalo prokockala i još veću prednost od ove koju mi trenutno imamo. Jako smo oprezni u procjenama, puno je do kraja, ali to ne znači da ne želimo, ne samo da sačuvamo, već i da uvećamo razliku do kraja", ističe 27-godišnji napadač.

Na Trešnjici je derbi - Zeta je dobro ušla u drugu polusezonu, osvojila je četiri boda u prethodna dva kola.

"Teško gostovanje, igramo sa ekipom koja protiv svakog ide na tri boda. Mislim da će biti lijepa utakmica - i mi i oni igraćemo na pobjedu".

Sutjeska je jedina ekipa koja je ove sezone dva puta pobijedila Zetu - na Trešnjici 2:1, kraj Bistrice 1:0.

Ekipa Dejana Roganovića pokušaće danas da popravi taj bilans.

"Svjesni smo kvaliteta koji posjeduje Sutjeska, ali smo još više svjesni naše snage, posebno kada igramo kod kuće", poručuje vezista Zete Aldin Adžović.

"Dobro igramo derbije ove sezone, imaćemo veliki motiv protiv jakog protivnika i vjerujemo da će baš taj detalj prevagnuti u našu korist".

Mladost bez Ćetkovića napada 3. mjesto

Šansu da zaokruže dobar početak drugog dijela sezone, ali i da napadnu 3. poziciju, koju suvereno drži Zeta, fudbaleri Mladosti imaju danas protiv Kom Eurozoxa, jedine ekipe koja je otvorila proljeće sa oba poraza.

Mladost je, međutim, hendikepirana - nema suspendovanog Marka Ćetkovića, najboljeg igrača na dva prethodna meča.

"Ćetković je najbolji igrač lige i mora da se osjeti njegov izostanak. I sa njim u timu, s druge strane, ne bi nam bilo lako protiv Koma, čiji će igrači uraditi sve da poprave utisak iz prva dva kola. Mi želimo da nastavimo sa dobrim igrama", kaže vezista Mladosti Ivan Novović.

Rudar ima drugu vezanu utakmicu kod kuće, kao i šansu da tek drugi put ove sezone veže dvije pobjede.

Dečić se, s druge strane, bori za goli život i dolazi u Pljevlja da pokuša da osvoji barem bod.

"Želimo da pobjeđujemo u seriji, zato bi sve osim trijumfa bio neuspjeh za nas. Neće biti lako, Dečić nema šta da izgubi", poručuje Radule Živković, defanzivac Rudara.

Četiri utakmice 22. runde igraju se u 14 časova, a kolo zatvaraju Petrovac i Iskra, pod reflektorima stadiona pod Malim brdom (17.30).

Budućnost sedam godina nije izgubila u Grblju, a danas u Radanovićima traži prvu pobjedu u 2018.

Budućnost je otvorila drugu polusezonu sa dva remija, a prvu pobjedu u 2018. pokušaće da ostvari na stadionu na kojem je dobila sedam, od posljednjih osam mečeva (uz jedan remi). U Radanovićima, Podgoričani su posljednji put izgubili u aprilu 2011. godine.

Tamo ih, međutim, danas čeka motivisani Grbalj.

"Teška utakmica, Grbalj je dobra ekipa, posebno opasna u napadu, gdje prijeti opasnost od Vukovića, Vukčevića, Montenegra, Popovića... Moramo da budemo skoncentrisani, ako zaustavimo njihov napad, bićemo bliži pobjedi", najavljuje golman Budućnosti Milan Mijatović.

Podgoričani su sa dva remija dodatno smanjili, ionako minimalne šanse, da se umiješaju u borbu za titulu.

"Borićemo se sve dok postoji i teoretska šansa, ali za početak treba da krenemo da pobjeđujemo", ističe Mijatović.

Grbalj je sa četiri boda iz dva prethodna kola pobjegao iz opasne zone.

"Igramo protiv Budućnosti, a tu posebna motivacija nije potrebna", najavljuje trener Grbljana Zoran Govedarica.

