Sutjeska za čast crnogorskog fudbala

Sutjeska protiv jermenskog Alaškerta, večeras u 20 sati na stadionu kraj Bistrice, u prvom meču drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope, igra za svoju, ali i čast crnogskog fudbala.

Sedam dana nakon debakla ostalih naših predstavnika na internacionalnoj sceni, momci Nikole Rakojevića, kao najbolji crnogorski tim, ciljaju prolaz protiv ekipe koja uopšte nije naivna, ako ni zbog čega drugog onda zbog toga što je u pitanju šampion države - u ovom slučaju Jermenije.

- Jermeni su dosta čvrsti, igraju u sistemu sličnom nama, ne odustaju ni u jednom trenutku. Borbeni su i agresivni. Međutim, to je ekipa sa kojom možemo da se nosimo. Da ne kažem da smo bolji, ali smo ravnopravni u najmanju ruku - kazao je Rakojevič juče na konferenciji za novinare.

Baš kao i ostali crnogorski timovi, Sutjeska je eliminisana u 1. kolu kvalifikacija (za Ligu šampiona), ali je jedina igrala protiv izrazitog favorita - mnogo iskusnije, bogatije i kvalitetnije Astane.

Nikšićani, kao šampioni države, zahvaljujući novom formatu Uefe, dobili su priliku da nastave evropsku odiseju, i to kroz kvalifikacije za Ligu Evrope.

U ovom slučaju, fudbaleri Sutjeske se nadaju da će se zadržati u Evropi sve do sredine avgusta, što odavno nije uspjelo nekom crnogorskom timu.

To će se desiti ako budu bolji od Alaškerta - danas kraj Bistrice, pa za sedam dana u Jerevanu.

- Svakako da postoji razlika u kvalitetu između Astane i Alaškerta, ali mi treba sada da izmjerimo naš kvalitet. Bitno je da izvučemo maksimum iz svakog igrača. Ako tako bude, biće sve u najboljem redu - dodaje Rakojević.

Sutjeska bi trebalo da zaigra bolje nego protiv Astane - na samo zbog toga što je prošlo sedam dana od revanša, dovoljno za podizanje forme pojedinih fudbalera, već i zbog toga što će Rakojević večeras od prvog minuta imati Stefana Denkovića.

Jedan od najznačajnijih fudbalera Nikšićana u prošloj, šampionskoj sezoni, propustio je veći dio priprema zbog potrage za inostranim angažmanom, a nakon što je ušao u igru u drugom poluvremenu revanša protiv Astane, večeras je spreman da zaigra od početka.

- Prošlo je sedam dana od Astane, radili smo dobro, a koliko je to dobro - pokazaće rezultat. Nadam se da imamo snagu za kvalitetan rezultat. Idemo uzlaznom putanjom, igrači su svjesni sta ih čeka. Moramo da se uzdamo u kvalitet koji imamo i nadam se pozitivnom rezultatu - kazao je Rakojević.

Pobjeda bez primljenog gola - rezultat je koji priželjkuju “plavo-bijeli”.

- Neće biti lako, Alaškert je ozbiljna ekipa, ali prvu utakmicu igramo pred svojim navijačima. Najvažnije je da pobjedimo bez primljenog gola, ali i ako ne bude tako, u revanšu imamo šansu - kazao je za klupski sajt prvotimac Sutjeske Marko Vučić.

Podrška sa tribina adut je Sutjeske u prvoj utakmici...

- Za sada je to naša jedina prednost, igramo na domaćem terenu. Sigurno je da ćemo imati pomoć publike, koja ne odustaje i koja je uvijek sa nama - zaključuje Rakojević.

Meč kraj Bistrice počinje u 20 sati, a sudi švajcarska sudijska trojka predvođena Alan Bjerijem.

Bolji iz dvomeča Sutjeska - Alaškert u 3. kolu kvalifikacija za Ligu Evrope sastaće se sa poraženim iz dvomeča 2. kola Lige šampiona Kluž - Malme. Sve su prilike da će to biti Kluž, jer su Šveđani dobili prije dva dana prvi meč u Rumuniji sa 1:0.

Alaškert - šest Srba, četiri Brazilca...

Alaškert je trosurtuki uzastopni prvak Jermenije, ali ne tako popularan kao Pjunik ili Širak, što je lako vidljivo i po prostoru koji dobija u tamošnjim medijima.

Popularni “žuti” su prilično mlad klub, osnovani su 1990. godine, u predvečerje raspada Sovjetskog saveza.

Trajali su samo 10 godina, do 2000, kada su se ugasili, a onda su 2012. ponovo formirani, i to zahvaljujući američkom biznismenu jermenskog porijekla Bagratu Navojanu, vlasniku kompanije “Bagratur”. On je i danas predsjednik kluba.

Vratili su se na veliku scenu, odmah su postali prvaci 2013. godine, da bi u posljednje tri godine uspostavili poptpunu dominaciju. Ovo im je četvrta sezona zu Evropi, prije tri godine su napravili iznenađenje kada su eliminisali škotski Sent Džonson, ali su osim njih uspjeli da prođu još samo Santa Kolomu iz Andore, i to u dva navrata.

Ispadali su od Kairata, Dinamo Tbilisija, BATE Borisova, i nedavno od Seltika u kvalifikacijama za LŠ (dva puta po 3:0 za Škote).

Za Alaškert igraju čak šestorica igrača iz Srbije, mada su na startu nove sezone standardna samo trojica - golman Ognjen Čančarević (branio za Radnik Surdulicu), vezista Danilo Sekulić (Voždovac, Vojvodina, Debrecin) i napadač Uroš Nedadović (Rad, Radnik).

Alaškert je okrenut i Brazilcima, što nije tako čudno, jer je nedavno potpisao parterstvo sa Botafogom, mada je od četvorice “karioka” koji su na listi protiv Seltika igrao samo vezista Džeferson.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)