Suze Zvonimira Bobana: Modrić rasplakao idola

Legenda hrvatskog fudbala, Zvonimir Boban rasplakao se večeras u Londonu, kada je Luka Modrić primio nagradu za fudbalera godine.

Modrić se u svom obraćanju zahvalio svom idolu, koji mu je bio velika inspiracija u karijeri.

Luka Modric on Croatia legend Boban: “He was my idol and an inspiration.” Zvonimir Boban a Milan and Croatian legend was crying when Modric said this when being presented with the FIFA player of the year award. pic.twitter.com/wzNwKKG47P