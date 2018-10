Sve je krenulo od Polija

Euforija zbog novog plasmana košarkaša Budućnosti u Evroligu je prilično opravdana, ali i provocira sjećanje na pređašnji (uz)let. Divne su bile titogradske basket osamdesete. Plasman u „Prvu A“ jugoslovensku ligu, vrlo brzo i senzacija, treće mjesto u sezoni 1985/1986.

Stigle su potom i međunarodne utakmice u Kupu “Radivoje Korać”, ali se taj plamen i brzo ugasio. Budućnost je početkom devedesetih godina bila očajno nisko.

Uvijek u sportu, a naročito kada nema novca, do punog izražaja dolaze entuzijazam, marljivost i znanje. Sve to je imao Goran Poli Bojanić kada je okončao igračku i počeo trenersku karijeru u svom klubu.

Bio je Poli tada i više od trenera, moralo se tako. I imao je viziju. Znao je da Vlado Šćepanović mora da dođe iz Kolašina u Podgoricu, da Gavrilo Pajović i Aleksandar Ivanović treba da se vrate iz Partizana. Tim, i sličnim potezima, utro je put kojim je Budućnost, predvođena Živkom Garom Brajovićem stigla 1996. godine do prvog trofeja u istoriji kluba, u kupu SRJ.

Kada su “plavi” 1998. ponovili taj uspjeh, tada sa Polijem na klupi, Budućnost više nije bila iznenađenje. Poli je te godine osvojio zlatnu medalju na prvenstvu Evrope za mlade selekcije (do 20 godina), i tog ljeta je napravio još dva samo njemu svojstvena poteza.

Budućnost više nije bila siromašan klub i Poli Bojanić je mogao da ispuni višegodišnju želju, selektirao je fantastičnu ekipu, većinom od crnogorskih košarkaša. U Budućnost je iz Španije stigao jedan od naših boljih igrača svih vremena, tada već veteran, Saša Radunović. Vratili su se Nikola Bulatović i Dejan Radonjić, konačno je u Budućnost došao Goran Bošković, kao i Đuro Ostojić.

Iz srpskih klubova stigli su, ljudina Željko Topalović, i najtalentovaniji mladi centar tada, Dragan Ćeranić. U timu su već bili Šćepanović, Pajović i Vukčević. Za crnogorsku košarku posao vijeka!

Međutim, Poli je odustao prije sezone u kojoj je Miroslav Nikolić odveo tim do polufinala FIBA Saporta kupa, drugog po kvalitetu evropskog klupskog takmičenja, do prve titule prvaka Srbije i Crne Gore, i u krajnjem do Evrolige.

Budućnost se u eliti zadržala četiri sezone. Pobjeđivala je i Panatinaikos i Olimpijakos, i Efes i Žalgiris. Dva puta je stizala do osmine finala.

Neka je sa srećom i ovog oktobra.

