Sve je sada u rukama "plavih", Budućnost može i do 2:0

Maštali su o jednom „brejku”, večeras će imati šansu za drugi, nakon kojeg bi san polako prerastao u javu - košarkaši Budućnost Volija su u prvom meču velikog finala savladali Crvenu zvezdu usred „Pionira” sa 80:76 i napravili prvi korak ka istorijskoj tituli i povratku u Evroligu nakon više od 15 godina.

Kultnu beogradsku dvoranu tim Aleksandra Džikića je osvojio izuzetno strpljivom igrom, kojom su maestralno rukovodili Nikola Ivanović (20 poena, četiri skoka i tri asistencije) i Nemanja Gordić (18 koševa, četiri dodavanja, tri uhvaćene lopte). „Plavi” su savršeno iskoristili stegnutost domaćih i nametnuli im još veći pritisak pred večerašnji obračun (18.30) časova na istom mjestu. Ako povedu 2:0, šampionsko prstenje će biti nadohvat ruke...

Budućnost je izvanredno počela meč i koševima Zorana Nikolića i Kajla Gibsona, te trojkom Džastina Dolmena povela 7:0. Ista razlika je bila još nekoliko puta u tom kvartalu, ali je Zvezda polako hvatala priključak i smanjila na 20:21 i 22:23, prije nego što je Gordić u posljednjim trenucima pogodio šut za 25:22.

Koliko su dobri bili u napadu u prvom kvartalu, toliko su puleni Aleksandra Džikića podbacili na startu drugog. Bilo im je potrebno četiri minuta i 10 sekundi da konačno probace loptu kroz obruč, kada je Ivanović smanjio na 29:27. Jedan od dvojice Podgoričana u sastavu najvećeg crnogorskog kluba je vratio prednost na početku 19. minuta (35:34), a onda i uz zvuk sirene za kraj poluvremena smanjio na 38:37.

Džikić je bio prinuđen da treću četvrtinu počne bez Gordića, koji je u finišu druge dobio treći faul nakon naivno „prodate” lopte Gibsona, što je aktuelni šampion iskoristio da dođe do plus osam (47:39). Vratio ga je neposredno pred napad u kojem je Budućnost ubacila pet poena - Gibson je dao jedno od dva bacanja (trebalo je da šutira tri, jer je bio iza linije nakon faula Džejmsa Feldina), Ivanović je realizovao penal nakon tehničke Dušana Alimpijevića, a onda je upravo reprezentativac BiH dao trojku za 49:48.

Foto: MNPress/Nebojša Paraušić

Zanimljivo, bila je to tek treća trojka Budućnosti u finalu, a u dvije ligaške utakmice protiv Zvezde ih je dala 26! I to je Gordić pogodio uz pomoć table... To je bio uvod u šuterski niz u posljednjem minutu - prvo je Petar Popović pogodio iza linije 6,75, a potom i Ivanović sa preko devet metara za 63:57 pred 10 minuta odluke.

Nakon nekoliko propuštenih napada, Gordić je opet vratio plus sedam (66:59) na sedam minuta i 54 sekunde do kraja, a 30 sekundi kasnije je Ivanović donio najveću prednost svom timu (68:60). Već u narednom napadu se Kajl Lendri prvi put upisao u finalu, i to trojkom, pa je Budućnost došla do dvocifrene razlike (71:61) i natjerala Alimpijevića na tajm-aut.

Budućnost nije mogla da pogodi u naredna četiri napada, ali je srećom i Zvezda loše gađala bacanja. Kada je Lendri pogodio za 73:65, činilo se da je kraj blizu, ali je Stefan Janković dva puta pobjegao sporom Dolmenu i trojkom i zakucavanjem smanjio na 75:72 na dva minuta i 54 sekunde do kraja. Dejan Davidovac je imao otvoren šut da izjednači, ali je promašio, a Dolmen se iskupio, pogodio za 77:72 i natjerao Alimpijevića da uzme posljednji tajm-aut na minut i 49 do kraja.

Pokušao je niskom petorkom, ali je najbolji igrač Zvezde Tejlor Ročesti promašio trojku, a Ivanović na drugoj strani sa linije penala praktično stavio tačku na prvi meč finala...

CRVENA ZVEZDA - BUDUĆNOST VOLI 76:80 (22:25, 15:12, 19:26, 19:17)

Beograd - Dvorana „Aleksandar Nikolić”. Gledalaca: 7.000. Sudije: Radović, Hordov (Hrvatska), Boltauzer (Slovenija).

Crvena zvezda: Kešelj, DAVIDOVAC 4, LAZIĆ 2, Dobrić 4 (2-2), Feldin 10 (2-0), Janković 12, ROČESTI 13, Omić 14 (8-6), LESOR 5 (3-1), Enis 8, Jovanović, BJELICA 4 (4-2).

Budućnost Voli: Ivanović 20 (7-7), SU. ŠEHOVIĆ 3, DOLMEN 13 (2-2), Barović 2 (2-2), Se. Šehović, GORDIĆ 18 (6-5), Ilić, Z. NIKOLIĆ 6, GIBSON 10 (4-2), Popović 3, Lendri 5, D. Nikolić.

