Švedska dobila skandinavski triler, Španija držala lekciju Francuskoj

U finalu Evropskog prvenstva igraće rukometaši Švedske i Španije, koji su u polufinalnim duelima savladale finaliste Olimpijskih igara u Riju.

Švedska je u skandivaskom derbiju bila bolja od Danske, olimpijskog prvaka - 35:34, nakon produžetka, dok je Španija pobijedila Francusku 27:23.

Duel Švedske i Danske donio je dramu i šokantnu završnicu.

Šveđani su vodili tokom cijelog meča, a dva minuta i tri sekunde prije kraja stekli tri gola prednosti 28:25

Danci su smanjili na 28:27, a Švedska imala, izgledalo je, posljednji napad, u kome je Tolbring izborio poziciju na krilu i pogodio stativu.

Za šest sekundi Mihael Hansen je pronašao magičnu asistenciju za Svana Lasea Hansena, koji je pogodio za produžetke.

Očekivalo se da će Danci iskoristiti trenutak, ali su švedski rukometaši ostali hladni i mirni, imali sjajnog golmana Andreasa Palicku, pa su nakon prvih pet minuta imali gol prednosti 31:30.

Triler je nastavljen i u drugom produžetku, Švedska imala kontru za tri razlike, ali je u posljednji minut ušla sa minimalnih 34:33.

Ovoga puta Danska nije uspjela da se izvuče, Linus Anderson je pogodio za 35:33.

Matijas Zakrison je postigao osam golova, Niklas Ekberg i Jim Gotfridson po sedam, dok je Palicka imao 20 odbrana.

U danskoj selekciji, 12 golova Mikela Hansena (osam iz sedmeraca), a 11 iz igre Rasmusa Laugea Šmita.

#DENSWE 🇩🇰🇸🇪 It comes down the the final seconds, but @hlandslaget hold on to qualify for their first EURO final since 2002! They will meet @RFEBalonmano to fight for the title, @dhf_haandbold take on @FRAHandball in the bronze-medal match #ehfeuro2018 #hypnoticgame pic.twitter.com/hSjy0K7sYI