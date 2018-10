Svjetski mediji o Đokoviću: Kralj Kine ili ATP tura

Fantastičnom igrom u drugom dijelu sezone, srpski teniser Novak Đoković osvoijio je dva Grend slema, pa dva Matersa u nizu i probio se na drugo mjesto ATP liste sa svega 215 bodova manje do vodećeg Španca Rafaela Nadala.

Svjetski mediji su u "šoku" od nastupa srpskog tenisera, i načina sa kojom lakoćom osvaja najjače turnire.

Đoković je Masters u Šangaju osvojio bez izgubljenog servisa, a prije njega to je uspjelo samo Rodžeru Federeru i to dva puta u Sinsinatiju (2012.i 2015) i Aleksandru Zverevu ove godine u Madridu.

Đoković je pred tradicionalno odlične igre u finišu sezone, tačnije mjesec do kraja sezone, na samo 34 boda iza Nadala po poenima osvojenim u ovoj godini.

A u Kini... U Kini je od 2009. godine Đoković slavio na 61 od 65 duela, a 52 od njih je dobio bez izgubljenog seta.

Zastrašujuće djeluje podatak da u Kini, računajući cijelu karijeru, Đoković ima više titula nego poraza, 11:9. A u Kini je slavio u svih 11 finala.

Za strahopoštavanje je nevjerovatna odbrana, pogledajte samo kako se Novak branio u finalu:

