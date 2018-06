Tadić na mitingu u Berlinu

Crnogorski paraolimpijac, plivač Ilija Tadić u petak i subotu nastupiće na Gran pri mitingu u Berlinu, saopšteno je iz Paraolimpijskog komiteta Crne Gore (POK).

Tadić, koji je u pratnji trenera Danijele Franete, sjutra će u klasi S9 nastupiti u disciplini 100 metara slobodno, dok će u subotu plivati dvostruko kraću dionicu, 50 metara slobodno.

Kako je saopšteno, on je u Berlinu uspješno obavio obavezne klasifikacione preglede.

"Berlin je tradicionalno jedan od najjačih plivačkih mitinga. To će biti dobra provjera pred Evropsko prvenstvo koje me očekuje u Dablinu od 11. do 20. avgusta", kazao je Tadić.

