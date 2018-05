Talentovani Holanđanin na meti Junajteda

Menadžer Mančester junajteda Žoze Murinjo planira da i ovog ljeta osvježi svoj sastav. Jedna od želja Portugalca je talentovani igrač Ajaksa Džastin Klajvert, piše The Guardian.

Ovaj list prenosi da su stali pregovori između Klajverta i Ajaksa oko novog ugovora, jer Holanđanin želi povećanje zarade sa sadašnjih 1,3 miliona na 1,5 miliona. Takođe, Klajvert želi da 20 odsto od budućeg transfera pripadne njemu i dodatnih 20 odsto njegovom menadžeru Minu Rajoli.

Ajax would like to extend Justin Kluivert’s contract, but these are ‘his’ demands, as revealed by De Telegraaf:



✔️ €1.500.000 gross wages per year

✔️ 20% of a possible transfer fee to the player

✔️ 20% of a possible transfer fee to his agent, Mino Raiola