Terzić: Postoje šanse da UEFA ukine kaznu Zvezdi

Generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić ocijenio je danas su polovične šanse da Disciplinska komisija Evropske fudbalske unije (Uefa) promijeni odluku o zatvaranju stadiona "Rajko Mitić" za utakmicu protiv CSKA u Ligi Evropa.

"Realno šanse su 50:50 da komisija za žalbe prihvati našu žalbu. Svesni smo da ne stojimo baš najbolje, da imamo podebeo dosije u Uefi, ali i da imamo argumenata u našu korist", rekao je Terzić novinarima u Beogradu.

Uefa je prethodne nedelje suspendovala stadion Crvene zvezde za utakmicu protiv CSKA zbog isticanja transparenta podrške i uzvikivanja imena osuđenog generala Ratka Mladića na meču sa BATE-om u Borisovu.

"U četvrtak nam ističe rok do kada treba da pošaljemo dopis Uefi u kome zahtjevamo nam dostave odluku sa obrazloženjem. Kada to dobijemo imamo rok tri dana da najavimo žalbu, i još dodatnih pet dana da pošaljemo žalbu", rekao je on.

Terzić je ocijenio da će se konačna odluka znati do kraja januara.

Zvezda će 13. februara na svom stadionu od 18 dočekati CSKA iz Moskve u Ligi Evropa

