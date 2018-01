Teška noć za Mbapea: Mladi napadač na nosilima iznijet sa terena

PSŽ je doživio drugi poraz u prvenstvu, od Liona u derbiju (2:1), a noć na "Žerlanu" posebno će pamtiti Kilijan Mbape.

Mladi napadač "svetaca" morao je da izađe iz igre u 36. minutu, nakon što je na njega svom silinom naletio golman Lopes.

Start je bio žestok, kao da se igrao američki, a ne evropski fudbal, a Mbape je ostao nepomično da leži u šesnaestercu rivala.

It was a short, yet extremely painful night for Mbappe as he was laid low by two huge hits! pic.twitter.com/ci653UshBz