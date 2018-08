Teška povreda golmana Sitija, moguće i kraj karijere

Golman Mančester sitija Klaudio Bravo doživio je tešku povredu koljena i za njega je sezona vjerovatno završena.

Bravo je na treningu pokidao Ahilovu tetivu, a težina povrede će biti potvrđena nakon sjutrašnjih detaljnih pregleda u Barseloni, saopštio je Siti.

S obzirom da Čileanac ima 35 godina, lako je moguće da će na tužan način završiti karijeru.

.@C1audioBravo has today sustained an achilles tendon injury in training.



He underwent scans this afternoon which have confirmed a rupture in the tendon of his left foot and will fly out to Barcelona for further tests on Thursday.



Get well soon, Claudio!