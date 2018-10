Teška povreda Lea Mesija?

Barselona bi na duže vrijeme mogla da ostane bez Lea Mesija.

Argentinac je na meču sa Seviljom nezgodno pao na ruku, a snimak situacije pokazuje da je pad bio veoma, veoma opasan.

Ljekari Barse su nakon pregleda konstatovali da nije spreman da nastavi... Nezvanično, stradali su ligamenti u ramenu, pa je sada pitanje koliko su oštećeni. Detaljnije informacije očekuju se sjutra...

Zamijenio ga je Dembele...

