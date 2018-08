Teški dani za Murinja: "Neće dočekati Božić u Junajtedu"

Teški dani za Žozea Murinja na Old trafordu.

Još teži su nakon poraza od Brajtona u drugom kolu Premijer lige 3:2, uz blijedu igru na svim djelovima terena.

Veliki dio fudbalske javnosti i analitičara smatraju da Portugalac više nije pravi čovjek na pravom mjesti, a Li Šarp, nekadašnji fudbaler "đavola", vjeruje da neće dočekati 2019. godinu na funkciji trenera.

"Murinjo je pogrešan čovjek. Kada je prvi put došao u Englesku bio je šarmantan i zabavan, sada je sumoran i dojadio je svima. Konstantno se žali zbog igrača koje nije doveo, a ne posvećuje se onima koje ima. Njegov fudbal je dosadan, za razliku od Mančester sitija i Liverpula, koji lete po terenu", rekao je Šarp, koji je od 1988. do 1996. igrao u Junajtedu, sa kojim je osvojio tri Premijer lige i dva FA kupa.

Šarp smatra i da igrači ne poštuju Murinja...

"Pogba je kritikovao odnos igrača na meču sa Brajtonom, isto je uradio i Šo. To su stvari koje ostaju u svlačionici. To znamo mi koji smo radili sa Aleksom Fergusonom. Mogli smo da ga volimo ili ne, ali smo ga poštovali do te mjere da smo uvijek pred medijima imali riječi ohrabrenja jedan za drugog i za cijeli tim. Murinjovi igrači imaju previše slobode, to je znak da je izgubio kontrolu. Mislim da neće ostati u klubu do Božića", rekao je Šarp.

