Tetovaža podijelila Englesku, tabloidi "razapeli" Sterlinga

Samo dvije sedmice pred početak Svjetskog prvenstva u Engleskoj se ne priča o fudbalu, već o jednoj tetovaži.

Engleski tabloidi nemilosrdno su se okomili na Rahima Sterlinga, koji je na treningu nacionalnog tima pokazao istetoviranu automatsku pušku na svojoj desnoj nozi.

Takav "crtež" za dobar dio engleske javnosti je neprikladan i neumjesan, s obzirom na sve što se događa i u Britaniji, i širom svijeta.

U emisiji "Good morning Britain", na ITV televiziji, većina gledalaca koja se uključila u program, tražila je da Sterling ne ide na Mundijal u Rusiju, upravo zbog sporne tetovaže.

Sterling je podijelio i fudbalsku javnost, a jedan od najvećih autoriteta Gari Lineker, pružio mu je podršku, ukazavši da engleski mediji godinama čine sve da destabilizuju nacionalni tim pred važno takmičenje, zbog tiraža i gledanosti.

Unique to this country to attempt to destroy our players morale before a major tournament. It’s weird, unpatriotic and sad. https://t.co/vCfVTm9w0r

Sterling se našao na udaru i morao je da se brani. On je na Instagram profilu objasnio zašto je automatska puška našla mjesto na njegovoj nozi.

"Kada sa imao dvije godine, moj otac je ubijen. Tada sam se zarekao da nikada neću uzeti oružje u ruke. Ja pucam nogom, ali ova tetovaža ima dublje značenje", napisao je Sterling.

Oni koji ga osuđuju, ističu podatak da je više od 60 ljudi ove godine ubijeno na ulicama Lodona, a da je većina stradala od uboda noža.

So you think it’s perfectly OK for an England football star to tattoo a large assault rifle onto his leg just before a World Cup, where it will be seen by billions of people? I find THAT pretty weird & sad, regardless of his explanation. https://t.co/iDH7vIyHaw