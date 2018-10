Težak poraz Budućnosti pred Evroligu: Zvezda držala lekciju u Morači

Težak poraz doživjela je Budućnost Voli u derbiju ABA lige, ubjedljiv i bolan - od Crvene zvezde u Morači - 87:71,.

U svim košarkaškim elementima, gosti su nadvisili šampiona, koji je potpuno podbacio, u oba pravca.

Mnogo problema u napadu, organizaciji igre i šutu imali su "plavi", u odbrani nije bilo dovoljno energije da se poremeti mirna i stabilna gra Zvezde.

Podbacila je Budućnost kao tim, podbacili su pojedinci, posebno pojačanja - Erl i Koti Klark, te Džekson.

Nije pomogla ni podrška navijača, šampion je bio bespomoćan pred duel sa Armanijem u četvrtak na otvaranju Evrolige.

BUDUĆNOST VOLI - CRVENA ZVEZDA 71:87 (13:22, 18:23, 19:22, 21:20)

Podgorica - SC „Morača“. Gledalaca: 5.248. Sudije: Boltauzer, Petek (Slovenija), Radović (Hrvatska).

Budućnost Voli: Džekson 6 (8-6), Ivanović 10 (9-8), Su. Šehović 3, E. Klark 8 (4-1), BAROVIĆ, K. KLARK, GORDIĆ 11 (4-3), KRAFT 8 (4-4), Z. Nikolić, Omić 11 (10-7), Popović 5, D. NIKOLIĆ 9 (4-2).

Crvena zvezda: REGLEND 8 (1-1), Radanov, Čović 2, Perperoglu 20 (3-3), LAZIĆ, FAJE 6, BERON 15 (3-2), Dobrić 6, Ristić, Simanić, CIRBES 19 (6-5), Odžo 11 (3-3).

Četvrta četvrtina

Raste prednost Zvezde - 56:82.

Sedam poena dali su gosti za minut i 40 sekundi, Budućnost nijedan...

Budućnost mora da igra da sačuva sportsko dostojanstvo...

Idu gosti na plus 24 - 50:74.

Sjajna igra Maika Cirbesa - opet 20 razlike, 50:70. Njemac je došao do 17. poena...

Zvezda vodi 17 razlike - 67:50. Budućnost je u jednom periodu spustila zaostatak na 10 poena, ali bio je to kratak nalet...

Treća četvrtina

Kratko je trajala nada - Zvezda "diže" na plus 16, 49:65, minut i 22 sekunde do kraja trećeg perioda.

Stratos Perperoglu pokazuje kakav je igrač - još jedna trojka, 18 njegovih poena, odbijen nalet Budućnosti - 49:61.

Trojka Gordića za 45:55, atmosfera se užarila, može li Budućnost do preokreta...

Foto: Filip Roganović

Prva nešto duža reakcija Budućnosti - 7:0 serija, trojka Erla Klarka, četiri poena Krafta, sa minus 20 na minus 13, 40:53.

6:0 serija gostiju za plus 20 - 31:51.

Kao i na početku meča - prvi napad Zvezde završen je alej-upom za Fajea, kao potvrdu dominacije Zvezde.

Velika prednost Crvene zvezde, neuporedivo bolje izdanje gostiju - 31:45.

Budućnost bez napadačkih ideja, bez šuta, bez odbrambene reakcije. "Crveno-bijeli" mirni, stabilni, pokriveni u reketu, potpuno dominantni u svim elementima.

Budućnost je pogodila svega sedam šuteva iz igre iz 30 pokušaja - Gordić 0/8, Erl Klark 1/6...

U gostujućem timu, Perperoglu 12, Beron 10 poena.

Druga četvrtina

Konačno - dvije trojke, Popović i Danilo Nikolić, malo energije i u odbrani, ali Zvezda čuva zalihu - 31:43.

Ništa igrači Budućnosti ne mogu da pogode, a nemaju ni "unutrašnju" igru - Zvezda dominira, 24:39.

Foto: Filip Roganović

Opet Perperoglu, klasa je grčki as, još jedna trojka . 21:31.

Prva trojka iz osmog pokušaja - Šehović, ali vraća Perperoglu .- 19:26, pa Odžo - 19:28.

Incidenti, tuča na tribinama, među navijačima u sektoru blizu "Varvara".

Tri navijača, pretpostavlja se Zvezde, iako bez obilježja napustila su dvoranu u pratnji policije i redara.

Foto: Filip Roganović

Devet razlike za Crvenu zvezdu nakon 10 minuta - 22:13.

Očajan šut Budućnosti - 3/16 iz igre, Zvezda vezanim trojkama Berona i Perperolgua napravila razliku.

Prva četvrtina

Regland uz faul, za ogromnih plus 13 - 9:22.

Budućnost je pogodila samo dva šuta iz igre iz 12 pokušaja, 0/5 za tri.

Gosti u odličnom šuterskom ritmu, tri trojke - dvije Beron, jednu Perperoglu - 9:19.

Cirbes - 6:6, pa Beron - 6:8 i Regland - 6:10. Serija Zvezde 6:0.

More than 5,000 fans came to Sports Center Morača for tonight's #ABALiga derby match between @KKBuducnostVOLI and @kkcrvenazvezda!



And they have created an AMAZING atmosphere! 🔊 pic.twitter.com/G8RqRDRPQb — ABA Liga (@ABA_League) October 7, 2018

Budućnost je agresivna u odbrani, teške šuteve imali su igrači Zvezde, ali i gosti veoma čvrsti u defanzivi. Dugo bez poena iz igre...

Dobar, atraktivan početak meča, poeni iz prva tri napada - 4:4.

The match in Podgorica is just about to begin! Check out the starting 5 of @KKBuducnostVOLI.



Live stats: https://t.co/3yw98EXIen #ABALiga pic.twitter.com/YowkaSlklv — ABA Liga (@ABA_League) October 7, 2018

U Morači se od 19 sati igra prvi košarkaški derbi sezone 2018/19.

I to najveći u ABA ligi, duel šampiona i vicešampiona - Budućnost Voli dočekuje Crvenu zvezdu.

Beograđani u Podgoricu ovoga puta dolaze kao izazivači, motivisani da se bar donekle revanširaju za gubitak titule.

Budućnost želi da pokaže da opet ima šampionske ambicije, ali i da napravi uvertiru za 12. oktobar i meč u Evroligi sa Armanijem.

Atmosfera - spektakularna. Zvižduci za goste - nikad jači i duži, kao i aplauz "plavima".

Budućnost i Crvena zvezda sastali su se u uvodu sezone, na Super kupu ABA lige, a "crveno-bijeli" lako i ubjedljivo pobijedili...

