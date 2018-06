Težak poraz Dejana Zlatičanina

Dejan Zlatičanin doživio je iznenađujući i težak poraz od Roberta Ramiresa na meču u Njujorsku.

Naš bokser izgubio je od Meksikanca prekidom u drugoj rundi, a borbu je završio sa slomljenim nosom i vilicom.

Ramires je dva puta obarao Zlatičanina, sudija je, nakon druge serije udraca, prekinuo duel.

Dejan Zlaticanin suffers broken nose and jaw in wild two-round shootout losing by TKO to Mexican Roberto Ramirez #BroadwayBoxing @MelroseBallroom — Lou DiBella (@loudibella) June 22, 2018

Big upset in Queens: former WBC lightweight champ Dejan Zlaticanin is dropped twice and stopped in round two by Roberto Ramirez (18-2-1, 12KOs) #boxing pic.twitter.com/1zpym8oyXc — Ryan Songalia (@ryansongalia) June 22, 2018

Wild exchange in the second round where Dejan Zlaticanin is hurt badly, then seconds later Roberto Ramirez was almost dropped himself. #boxing pic.twitter.com/NMF3o8ODjy — Ryan Songalia (@ryansongalia) June 22, 2018

Roberto Ramirez defeats Dejan Zlaticanin in a huge upset by 2nd Round TKO. — FightNights.com (@boxing) June 22, 2018

To je njegov drugi poraz u karijeri (23 pobjede), u kojoj je prije dvije godine stigao do titule prvaka svijeta u lakoj kategoriji u verziji WBC.

Ramires je ostvario 18. pobjedu (dva poraza).

Ocijeni: 1 2 3 4 5 3 (3 glasova)