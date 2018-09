"The Best" bez najboljih: Ni Mesi ne dolazi na svečanost u Londonu

U Londonu se večeras od 20 i 30 održava Fifina gala-svečanost "The Best", na kojoj će biti proglašen i najbolji fudbaler godine.

Potvrđeno je da Kristijano Ronaldo ne dolazi na manifestaciju, pa je jasno da će prestižno priznanje dobiti ili Luka Modrić, ili Mohamed Salah.

U Londonu, zvanično je, neće biti ni Lea Mesija, iako je ranije najavljeno da će Argentinac uveličati spektakl, iako nije među tri kandidata za naslov najboljeg igraća u 2018. godini.

Mesi ostaje u Barseloni - razlog su "porodične obaveze".

To znači da će se "The Best" održati bez dvojice neprikosnoveno najboljih igrača u posljednjih 15-ak godina.

Ronaldo i Mesi su od 2008. godine podijelili sve pojedinačne nagrade - i Fifine i "Zlatnu loptu".

Večeras će biti izabran i trener godine (Dalić, Zidan ili Dešan), najbolja fudbalerka, najljepši gol, a biće proglašen i najbolji tim godine...

