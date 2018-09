To može samo Suarez: Pogledajte majstorije urugvajskog napadača

Urugvaj je Meksiko pobijedio sa 4:1. U prijateljskom meču je bilo svega, samo ne dosade.

Najviše pažnje privukao je Luis Suarez.

Uspio je da rabonom poput velemajstora asistira kod gola Pereire, da "panenkom" realizuje penal, i da taj isti penal bude načinjen nad njim, i da postigne gol iz slobodnog udarca, ali i da dobije žuti karton u 29. minutu zbog grubog prekršaja i zahvata koji je malo ličio na rvački...

Pogledajte:

Asistencija o kojoj se priča:

🚨 Luis Suárez with the RABONA ASSIST!!!! 🚨



Sensational rabona cross for Gastón Pereiro to head in, extending #Uruguay's lead to 4-1 over #Mexico! He's been incredible tonight.#MEXURU 🇺🇾🇺🇾🇺🇾🔥🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/3FOjWUdZ4I