Točak nesreće ili kako u Lajpcigu kažnjavaju igrače: Princeze, košenje, čišćenje...

Julijan Nagelsman će narednog ljeta preuzeti Lajpcig, a do tada kao privremeno rješenje „bikove” vodi sportski direktor Ralf Rangnik.

Nekadašnji trener Šalkea i Hofenhajma je smislio zanimljiv način za kažnjavanje igrača koji zakasne na trening, posvađaju se sa saigračima, koriste telefon, imaju višak kilaže...

Nisu u pitanju novčane, već vrlo originalne disciplinske mjere.

„Kazne rijetko nešto promijene. Igrače više boli ako ostanu bez slobodnog vremena. Na primjer, ako provedu tri sata u fan-šopu”, kaže Rangnik.

Ideju je već sproveo u djelo. Kad u Lajpcigu neki igrač zgriješi ide pred - točak nesreće?! Kao u starim kvizovima. Samo što se umjesto nagrade vrti točak za kazne. Jedanaest je mogućih sankcija, a jedan od 12 djelova točka oslobađa.

RB Leipzig head coach Ralf Rangnick uses a spinning wheel to determine player punishments, which include:



-Work in club shop

-Serve food in team cafeteria

-Guide stadium tours

-Mow grass on training pitches

-Buy gifts for club staff

-Train in a tutu



