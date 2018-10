Tompson je novi kralj trojki: Rekordnih 14 pogodaka u pobjedi nad Bulsima

Klej Tompson, bek Golden Stejt Voriorsa novi je rekorder NBA lige pošto je u pobjedi svog tima nad Čikago Bulsima 149:124 ubacio 14 trojki.

Tompson je za tri poena šutirao 14 od 26 i meč je završio sa 52 poena za ukupno 27 minuta koliko je proveo na parketu.

Novi rekorder lige je očajno počeo sezonu, i upravo za tri poena (što je njegovo glavno oružje) je pucao katastrofalnih 13 odsto.

Zato je većina navijača očekivala da će bek "Ratnika" morati da ima noć gdje će na nekog da "izduši", ali niko nije očekivao da će u prvoj raspoloženoj noći oboriti NBA rekord.

"Znao sam da je velika noć predamnom, jednostavno sam to osjećao", kazao je Tomspson nakon meča.

Već u prvom poluvremenu Tompson je došao do 10 trojki i time izjednačio rekord Čendlera Parsonsa iz 2014. godine. Voriorsi su večeras postavili i rekord pogođenih trojki u jednom poluvremenu pošto su 17 puta bili precizni za tri poena.

"Sjajan je osjećaj. Jednostavno prekinuti loše šuterske večeri sa rekordom, nisam mogao da tražim bolji način.Trudiću se da sada nastavim momentum", kazao je bek Golden Stejta.

Prethodni rekord po broju pogođenih trojki je držao njegov timski kolega Stef Kari koji je ubacio 13 trojki. S obzirom da je dvostruki MVP lige već ove sezone imao sjajnih šuterskih večeri, brojni fanovi očekuju da će Kari već u ovoj sezoni probati da obori Tompsonov rekord.

"Večeras je zaista bilo sjajno, osjećao sam se kao kvoterbek koji pronalazi svog igrača. Jednostavno mislim da bi zatvorenih očiju mogao da mu dodam loptu i da bi on poslije manje od sekunde već proslavljao trojku", kazao je Kari.

Vijest o Tompsonovoj dalekometnoj paljbi je odjeknula ligom, pa su brojni košarkaši krenuli da čestitaju.

Tako je Ajzea Tomas izjavio da je u pitanju najbolji šuter ikada, Manu Đinobili da je rekord jednostavno ludnica, a ni naš košarkaš Nikola Vučević nije mogao da ostane ravnodušan.

When you open twitter and see that Klay Thompson hit 14 threes pic.twitter.com/cTQT4rgd1y