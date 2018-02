Totenhem sa karakterom - od 0:2 do 2:2 protiv Juventusa, Siti se prošetao Bazelom

Mančester siti je već u četvrtfinalu, a Totenhem ima sjajnu šansu da na "Vembliju" završi posao koji je počeo u Torinu, epilog je prvih mečeva osmine finala Lige šampiona.

Siti je slavio u Bazelu 4:0, dok su Juventus i Totenhem igrali 2:2.

Sjajan meč odigran je u Torinu. Juventus je utakmicu praktično počeo sa 2:0, jer je Gonsalo Iguain iskoristio zbunjenost defanzivaca gostiju da za osam minuta postigne dva gola.

Tim Maurisija Poketina ima karakter i kvalitet. Totenhem je pokazao da je tehnički i organizaciono superioran u odnosu na italijanskog prvaka, ali i da bi nestabilna odbrana mogla da bude problem i u revanšu.

Iako su dominirali i stvarali šanse, pa smanjili preko Kejna, "sparsi" su iz kontri mogli da prime dva gola, a ko zna kako bi se meč odvijao da je Iguain u finišu poluvremena iskoristio i drugi penal - srećom po Totenhem, pogodio je prečku.

U nastavku je Poketinov tim igrao opreznije, nije ostavio mnogo prostora rivalu, da bi golom Eriksena iz slobodnog udarca, uz lošu intervenciju Bufona, stigao do 2:2.

Juventus - Totenhem 2:2

Iguain 2, 8. (penal) - Kejn 35, Eriksen 71.

Bazel - Mančester siti 0:4

Gundogan 14, 53, Bernardo Silva 18, Aguero 23.

Tok mečeva

Totenhem je došao do željenog rezultata nakon šokantnog starta utakmice i dva primljena gola za osam minuta.

Tek sada, nakon izjednačenja, se vidi koliko su gosti tehnički jači od šampiona Juventusa i kako kontrolišu utakmicu.

71. minut - Totenhem je izjednačio. Kristijan Eriksen je prevario Bufona iz slobodnog udarca.

Tukao je pored zida u njegov ugao, Điđi je mogao bolje da reaguje.

Nema previše uzbuđenja u posljednjih 15 minuta u Torinu. Kejn je pokušao da iznenadi Bufona, ali za to je potrebno mnogo više...

Totenhem ima posjed, traži izjednačenje, ali je Juve opasan svaki put kada dođe blizu gola.

Šut Bernadeskija zaustavio je Ljoris, a onda je i Mandžukić glavom tukao pravo u Ljorisa.

53. minut - drugi gol Ilkaja Gundogana u Bazelu - Siti vodi 4:0.

Juventus ima vođstvo 2:1 protiv Totenhema, mogao je i da vodi 3:1 da je Iguain pogodio iz penala u 45. minutu, ali Totenhem može da žali nakon 45 minuta.

Engleski tim je naivno i brzo, za samo osam minuta, primio dva gola, a onda nadigrao šampiona Italije i smanjio preko Kejna.

Sjajan meč u Torinu, svašta može da se dogodi u drugom poluvremenu.

U Bazelu nema dileme - Siti vodi 3:0.

45+1. minut - Gonsalo Iguain je postigao dva, a propustio veliku šansu i za treći gol. Argentinac nije iskoristio penal za het-trik.

U trenucima kada je Juve želio da sačuva 2:1 do poluvremena, Daglas Kosta je pobjegao Orijeu, koji ga je oborio u šesnaestercu.

Iguain je, međutim, pogodio prečku.

Totenhem je opasan, traži drugi gol. Kejn je testirao Bufona iz daljine, Ali je pokušao glavom.

35. minut - Ni odbrana Juventusa nije zaustavila Harija Kejna. Iguain je izgubio loptu na sredini terena, odbrane domaćina nije uspjela da se postavi.

Kejn je izbjegao ofsajd, zabišao Bufona i pogodio za 2:1. Već 33 gola ove sezone u svim takmičenjima je postigao Kejn.

33 - Harry Kane is the top goal scorer in all comps among the top 5 leagues players this season (33 goals). Irresistible. pic.twitter.com/6jopEHvtAy