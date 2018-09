Toti: Želio sam da povrijedim Balotelija

Legenda Rome Franćesco Toti priznao je da je imao namjeru da povrijedi Marija Balotelija, kada je brutalno startovao na njega za crveni karton u finalu Kupa Italije 2010.

Meč čiji je sudionik bio i nekadašnji crnogorski kapiten Mirko Vučinić, završio se pobjedom Intera (1:0), kojeg je sa klupe vodio Žoze Murinjo.

Nemoć “vučice” protiv tadašnjeg prvaka Evrope Toti je iskalio u samom finišu, kada je “vojelom” gađao potkoljenicu Marija Balotelija.

Osam godina kasnije, Toti je otkrio šta ga je navelo na takav start.

"Da, želio sam da ga udarim i da ga povrijedim. Provocirao je godinama. Vrijeđao je i mene i navijače Rome. Nakupilo se dosta toga i onda je sve eksplodiralo, u trenutku. Bio je to užasan prekršaj, a jedini cilj je bio da ga povrijedim", kazao je Toti i otkrio još nešto:

"Na moje čuđenje, niko od igrača Intera me nije napao nakon što sam ga udario. Kad sam napuštao teren, Maikon mi je čak pružio ruku. Osjećalo se da je Baloteli živcirao i neke od svojih saigrača".

U opširnom intervjuu za list “Republika”, Toti je pričao i o tome da nisu svi u Romi bili saglasni kada je pravi momenat za njegovo penzionisanje.

"Trener Lućano Spaleti je imao najveći uticaj na mene, da prekinem karijeru 2017. Neki ljudi iz kluba, takođe".

Toti je pričao i zanimljive stvari o Fabiju Kapelu:

"Kada biste razgovarali s njim, on je uvijek morao da bude u pravu. Da, znao je mnogo, ali posljednja riječ je morala da bude njegova. Ako proleti golub, a on kaže da je to galeb, pokušao bi da vas ubijedi da je to galeb. Toliko je bio tvrdoglav", zaključio je Toti.

