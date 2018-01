TRANSFER UŽIVO: Vels pozdravio legendu, istorija - Rumun u Baskiji, PSŽ plaća 200 miliona za asa Barse

15.50 Nekadašnji škotski reprezentativac Pol Lambert novi je trener fudbalera Stouka, prenose engleski mediji.

Lambert,koji će na klupi Stouka naslijediiti Marka Hjuza, bez angažmana je od kraja prošle sezone kada je napustio Vulverhempton, a sa Stoukom je dogovorio kratkoročnu saradnju do kraja sezone, uz bonuse ukoliko opstane u Premijer ligi.

15.25 Rajan Gigs je zvanično predstavljen kao selektor Velsa. To je prvi trenerski posao legendarnog fudbalera Mančester junajteda.

"Nevjerovatno sam ponosan", kazao je Gigs.

15.20 Svonsi želi Kevina Gameira i nudi 28 miliona eura Atletiku, javljaju engleski mediji.

15.10 Atletik Bilbao dovodi reprezentativca Rumunije Kristijana Ganeu i mijenja istoriju.

U tom klubu do sada su igrali isključivo Baskijci, a Ganea se, tvrde iz kluba, uklapa u filozofiju, jer je odrastao u baskijskom gradu Basauri i na baskijskom tlu napravio prve fudbalske korake.

Rumun, a ipak, Baskijac - ne zvuči logično, ali, bilo kako bilo, 25-godišnji fudbaler dolazi na ljeto iz Vitorula.

14.40 Arsenal insistira da Antoni Marsijal bude dio transfera Aleksisa Sančesa u Mančester junajted.

14.35 Bomba u najavi - francuski mediji javljaju da PSŽ želi Serhija Busketsa i da je spreman da plati 200 miliona eura klauzule.

14.30 ZVANIČNO - Borusija je predstavila 22-godišnjeg defanziva Manuela Akandžja, koga je dovela iz Bazela.

12:28 Fudbaler Benfike Lisandro Lopez stigao je u Italiju i danas će potpisati ugovor sa Interom. On bi mogao da debituje protiv Rome za vikend.

12:19 Napadač Gremija, Luan, želja je Lacija. Otkupnu klauzulu je 18 miliona eura.

12.05 Mančester junajted će ponuditi novi ugovor Davidu de Hei, kako bi Španca zadržao na Old trafordu do kraja karijere, piše "Miror".

Manchester United are ready to hand 27-year-old Spain goalkeeper David de Gea a new contract that will keep him at the club for the rest of his career. (Source: Mirror) pic.twitter.com/fbm2TEO5SS