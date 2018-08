TRANSFERI: Milan doveo bivšeg igrača Intera, Eto promovisan u Kataru

16.32 Milan je doveo Dijega Laksalta, tvrdi poznati italijanski ekspert za transfere Đanluka di Marcio.

"Rosoneri" će za Urugvajca, kojeg je u Evropu doveo Inter 2013. godine, platiti Đenovi 14 miliona eura, uz još četiri na ime bonusa.

Momak koji može da pokrije cijelu lijevu stranu će večeras stići u Grad mode, a ujutro bi trebalo da prođe medicinske preglede i parafira ugovor.

16.29 Samuel Eto je promovisan u Kataru, gdje je potpisao za Katar Sport klub. To mu je 13. klub u karijeri, a igrao je za velikane - Real Madrid, Barselonu, Inter, Čelsi...

📝 DEAL DONE: Former Barcelona and Inter Milan striker Samuel Eto'o has signed for Qatar SC, his 13th professional club. (Source: @QatarSportClub ) pic.twitter.com/4uIPTV4QDr

12:14 Defanzivac Atletiko Madrida Dijego Godin kazao je da je odbio Mančester junajted iz ličnih razloga i da još nije potpisao novi ugovor sa "jorgandžijama".

12:05 ZVANIČNO: Napadač Kristal Palasa Vilfrid Zaha produžio je ugovor sa tim klubom do 2023. godine.

HE'S ALL PALACE!



We're delighted to announce that @wilfriedzaha has signed a contract extension, keeping him at #CPFC 🦅 until 2⃣0⃣2⃣3⃣



More: https://t.co/P6klx4sWCC pic.twitter.com/PRpNMuGVob