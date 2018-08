TRANSFERI: Milan doveo bivšeg igrača Intera, prvi posao Totenhema

19.17 Totenhem nije napravio ništa u ovom prelaznom roku do danas - poslao je Žorž-Kevana N'Kudua na pozajmicu u Majnc do kraja sezone.

17.13 „Gazeta delo sport” javlja da je Juventus odbio 60 miliona eura od Pari Sen Žermena za Aleksa Sandra. „Stara dama” će pokušati da ubijedi Brazilca da produži ugovor koji mu ističe 2020. godine. Ukoliko ne uspije, radiće ozbiljnije na prodaji.

16.32 Milan je doveo Dijega Laksalta, tvrdi poznati italijanski ekspert za transfere Đanluka di Marcio.

"Rosoneri" će za Urugvajca, kojeg je u Evropu doveo Inter 2013. godine, platiti Đenovi 14 miliona eura, uz još četiri na ime bonusa.

Momak koji može da pokrije cijelu lijevu stranu će večeras stići u Grad mode, a ujutro bi trebalo da prođe medicinske preglede i parafira ugovor.

16.29 Samuel Eto je promovisan u Kataru, gdje je potpisao za Katar Sport klub. To mu je 13. klub u karijeri, a igrao je za velikane - Real Madrid, Barselonu, Inter, Čelsi...

12:14 Defanzivac Atletiko Madrida Dijego Godin kazao je da je odbio Mančester junajted iz ličnih razloga i da još nije potpisao novi ugovor sa "jorgandžijama".

Godin Foto: Beta AP

12:05 ZVANIČNO: Napadač Kristal Palasa Vilfrid Zaha produžio je ugovor sa tim klubom do 2023. godine.

Za dovođenje Zahe najzainteresovaniji je bio Everton, a u svojim redovima ga je željela i Borusija iz Dortmunda.

10:43 Defanzivac Lestera i engleske reprezentacije Hari Megvajer blizu je postizanja novog dogovora sa aktuelnim klubom po kome bi primao 75.000 funti (više od 84.000 eura) nedjeljno, piše britanski Telegraf.

Megvajer Foto: Reuters

10:38 Direktor Barselone Ariedo Braida kazao je da je vezni igrač Mančester junajteda i Francuske, Pol Pogba sjajan igrač ali da katalonski klub neće pokušati da ga dovede ovog ljeta.

Pogba Foto: Reuters

10:37 Nekadašnji trener Real Madrida Zinedin Zidan želi da trenersku karijeru nastavi u Premijer ligi, piše francuski L'Ekip.

Zidan je bez posla od kada je neočekivano napustio klupu Real Madrida manje od nedjelju dana nakon što je sa tim klubom osvojio treću Ligu šampiona zaredom.

Francuski list navodi da bi Zidan od sljedeće sezone volio da kao trener radi u najboljoj ligi Engleske.

Skaj sports piše da su se pojavili navodi da bi popularni Zizu mogao da zamijeni Žoze Murinja na klupi Mančester junajteda.

