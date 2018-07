TRANSFERI Mitrovićev povratak u Fulam, Čelsijeva "maksi-ponuda" za Milinković-Savića

21:17 Menadžer Lestera, Klod Puel nada se da će uspjeti da zadrži Kaspera Šmajhela i Harija Megvajera u timu i za narednu sezonu.

Šmajhel je tokom prelaznog roka bio povezan sa Čelsijem, dok je Megvajer na meti Mančester junajteda.

21:00 Meksiko je ostao bez selektora. Huan Karlos Osorio dao je ostavku nakon tri godine.

Kolumbijac je Meksikance predvodio do šesnaestine finala Svjetskog prvenstva u Rusiji.

20:06 Njukasl je prihvatio ponudu Fulama od 20 miliona funti za Aleksandra Mitrovića, piše Sky!

Mitrović je napustio trening kamp u Portugalu, gdje se Njukasl priprema za narednu sezonu, kako bi dogovorio prelazak u tim Slaviše Jokanovića.

Sky sources: Newcastle have accepted a bid from Fulham for striker Aleksandar Mitrovic, who spent the second half of last season on loan at Craven Cottage. #SSN pic.twitter.com/2lWA0Zv6o0 — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 28, 2018

Srpski napadač je u Fulamu igrao u drugom dijelu prošle sezone, kao pozajmljen igrač "svraka" i za to vrijeme postigao 12 golova na 17 utakmica.

20:03 Lids je doveo Berija Daglasa iz Vulverhemptona. Daglas se obavezao na trogodišnju vjernost, a cijena ugovora je tri miliona funti.

📝 DEAL DONE: Leeds United have signed Barry Douglas from Wolves for £3m on a 3-year contract. (Source: @LUFC) pic.twitter.com/0dEyAWw6Um — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 28, 2018

19:58 Menadžer Aston Vile, Stiv Brus poručio je da će klub učiniti sve da zadrži Džeka Griliša, Džonatana Kođiju i Džejmsa Čestera.

19:53 Trener Napolija, Karlo Anćeloti odbacio je mogućnost da Edinson Kavani pojača vicešampiona Italije.

"Radim sa sjajnim igračima. Srećan sam što treniram ovu ekipu i ne razmišljam o fudbalerima iz drugih klubova", rekao je Anćeloti.

19.20 Dani Ings najvjerovatnije ide iz Liverpula u Kristal Palas.

18.40 Ćolo Simeone želi sina Đovanija u Atletiku. Nudi, navodno, 40 miliona, ali Fiorentina traži više.

#Calcio | La Fiorentina quiere más de 40 millones por el hijo de Simeonehttps://t.co/IeNEYTnG35 pic.twitter.com/hwwVMVLtLD — Diario SPORT (@sport) July 28, 2018

18.30 Italijanska Republika .objavila je ponudu Čelsija za Sergeja Milinković-Savića.

Navodno, Mauricio Sari i Roman Abramovič žele srpskog asa i ponudili su 115 miliona eura, te dolazak Čarlsa Musonde, 22-godišnjeg belgijskog veziste.

Na potezu je Klauidio Lotito, predsjednik Lacija.

18.12 Porto želi 21-godišnjeg Italijana Andreu Favilija, koji neće imati mnogo prostora u Juventusu.

Favili je došao iz Askolija za 7,5 miliona eura, ali teško da će dobiti priliku u napadu, pored Ronalda, Dibale, Mandžukića, možda i Iguaina...

17.50 Novi vlasnici Milana, predstavnici američke kompanije "Elliot" ne žele Đenara Gatuza na klupi "rosonera", piše "Tutosport".

List iz Torina tvrdi da će Gatuzo na kraju američke turneje dobiti otkaz, ali ako novi sportski direktor Leonardo u međuvremenu ubijedi Antonija Kontea da dođe na "San Siro".

17.08 Turski "Fanatik" piše da je Galatasaraj našao napadača - u pitanju je Andre Silva iz Milana.

17.00 Trener Lacija Simone Inzagi vjeruje da će Sergej Milinković-Savić ostati u Rimu.

"Razgovarali smo, htio je da dođe na pripreme dva dana ranije. Rekao sam mu da nema potrebe i da dobro odmori. On je pravi profesionalac, znam da mu je lijepo u klubu i u gradu. Ne znam šta će se dogoditi, ali nadam se da će ostati makar još jednu sezonu", kazao je Inzagi.

Lacio je do sada doveo dva igrača - Milana Badelja i Hoakina Koreu, ali je ostao bez Felipea Andersona.

16.55 Novi Premijerligaš Volvs je vrlo aktivam u prelaznom roku. Na meti je i Markos Roho iz Mančester junajteda.

Wolves are closing in on a deal to sign Manchester United defender Marcos Rojo for £25m. (Source: Telegraph) pic.twitter.com/MaJUvO59G6 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 28, 2018

15.40 Predsjednik Napolija Aurelio de Laurentis je nedvosmislen:

"Mertens ne odlazi, Di Marija ne dolazi, a Baloteli - davno sam rekao da nam nije interesantan".

15.35 Roma je navodno blizu angažovanja Stivena N'Zonzija iz Sevilje za 25 miliona eura. Sportski direktor Monći ima odlučujuću ulogu u transferu.

15.05 Alešandre Pato vjeruje da bi mogao da se vrati u Milan, kada je funkciju sportskog direktora preuzeo Leonardo.

"Leonardo je čovjek sa vizijom, koji će donijeti stabilnost u klub. U međuvremenu, očekujem njegov poziv, pa ćemo da vidimo", rekao je Pato, koji igra u Kini, u Tjanđinu.

Pato feels #ACMilan pulled off a masterstroke by bringing back Leonardo & admits he is ‘waiting’ for a call from his fellow Brazilian https://t.co/MS1gMxX2aG pic.twitter.com/VhOF2Sqb8g — footballitalia (@footballitalia) July 28, 2018

15.00 Frank Kesi, vezista Milana, interesantan je Atletiko Madridu.

14.55 Generalni direktor Nice Žulijen Furnije odlučio je da presječe - Mario Baloteli neće ostati u klubu.

14.50 Sevilja želi mladog napadača Pedra, 21-godišnjaka iz Fluminensea.

13:03 Lijevi bek Barselone Lukas Dinj, pojačaće Everton nakon što su dva kluba postigli dogovor, kako prenose španski mediji.

El Mundo Deportivo javlja da će transfer Dinja klub iz Liverpula koštati 20 miliona eura.

11:43 Jedna od zvijezda SP u Rusiji, Jeri Mina, interesantan je Mančester junajtedu. Ukoliko "Crveni đavoli" ne upiju da dovedu Herija Megvajera iz Lestera, Kolumbijac je prvi izbor, javljaju britanski mediji. Za njega je zainteresovan i Everton.

10:31 Golman Evertona Džordan Pikford, prvi je izbor Čelsija ukoliko Tibo Kurtoa pređe u Real Madrid.

9:43 Juventus i Milan rade na dogovoru koji će Bonućija vratiti u torinski klub. Kako javlja italijanski novinar Đanluka Di Marcio između dva rivala moguća je trampa. U Milanu bi Bonućija mogao zamijeniti Kaldara.

Iz Juvea bi u Milan na pozajmicu mogao i Gonzalo Iguain. Za sada je problematična plata Argentinca, ali i visoko obeštećenje za pozajmicu - 15 miliona eura.

9:15 Dan počinje informacijom da Real Madrid više ne želi Edena Azara. Navodno je trener Lopetegi rekao da želi da Isko i Markos Asensio imaju još veću ulogu, a da je cijena koju Čelsi traži za Belgijanca svakako previsoka, piše "As".

Bild donosi informaciju da je Dortmund voljan da proda Kristijana Pulišića i da su u red stali Čelsi i Liverpul, ali da je cijena preko 70 miliona eura.

Mančester junajted bi mogao da u paketu sa Vilijanom iz Čelsija dovede i Gerija Kejhila, a ponuda bi iznosila oko 80 miliona eura za oba igrača. Informaciju donosi italijanski Tutosport.

