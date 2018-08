TRANSFERI: Real hoće tri igrača, Inter želi samo Modrića, Pjanić potpisuje novi ugovor

11:05 Miralem Pjanić će potpisati novi ugovor sa Juventusom, piše Mediaset Premium.

Po novom ugovoru vezista će zarađivati sedam miliona eura godišnje, što je povećanje za dva miliona eura.

Pjanić je ovog ljeta povezivan sa Barselonom i Mančester sitijem, ali se odlučio za ostanak u Torino.

11:00 Zvanično - švedski internacionalac Albin Ekdal novi je član Sampdorije.

Sono molto grato e felice di aver firmato per la Sampdoria! Non vedo l'ora di giocare di nuovo in serie A e indossare questa bellissima maglia! 💪🏻 @sampdoria pic.twitter.com/tkrpmdzdGl