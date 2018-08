TRANSFERI Real traži pojačanja u Valensiji i Minhenu, Napoli dovodi Borijela, Zaza u Torinu

19.15 Olimpijakos je potpisao napadača Brage, Egipćanina Ahmeda Hasana.

19.00 David Vilja (36) nije produžio ugovor sa Njujorkom, a kako javlja "As", nekadašnji napadač Valensije i Barselone je blizu odluke da završi karijeru.

18.25 Parma je dovela nekadašnjeg napadača Arsenala i Rome - Žervinja.

📝 DEAL DONE: Former Arsenal and Roma striker Gervinho has signed for Parma on a three-year contract. (Source: @1913parmacalcio) pic.twitter.com/ksHKSGUAu4