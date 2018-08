TRANSFERI: Sada je definitivno - Real ne pušta Modrića u Inter

19.44 Španci mediji javljaju da je Luka Modrić održao sastanak sa čelnicima Real Madrida i da je pala konačna odluka - Hrvat neće napustiti redove aktuelnog prvaka Evrope.

Prelazni rok u Italiji se završava sjutra od 20 časova, ali je sada jasno da od prelaska Modrića na "Meacu" nema ništa...

19.35 Vezista Rome Maksim Gonalon karijeru bi trebalo da nastavi u Sevilji, javljaju španski i francuski mediji.

18.06 Marsej je ponudio 15 miliona eura za napadača Seltika Musu Dembelea, prenosi "L'Ekip".

16.40 Napadač Crvene zvezde Nemanja Radonjić karijeru će nastaviti u Marseju, prenosi beogradski portal Mocartsport.

Jedan od najboljih igrača Zvezde bi trebalo da klub napusti nakon dvomeča protiv Red Bul Salcburga, a transfer vrijedi 10 miliona eura.

13:52 Real Madrid zainteresovan je za Markosa Alonsa, piše Mundo Deportivo.

13:20 Napadač madridskog Atletika, Antoan Grizman rekao je da nije pogriješio što je ostao sa "kolćonerosima" i ove sezone.

Grizman je bio velika želja Barselone, ali je početkom juna kazao da ne namjerava da mijenja sredinu.

"Ostao sam, jer sam vidio da se gradi veliki projekat i kao što vidite nijesam pogriješio. Imam povjerenja u terenera i ekipu", rekao je Grizman.

Atletiko je sinoć u Superkupu Evrope poslije produžetaka savladao gradskog rivala, Reala (4:2).

"Bila je to naša prva takmičarska utakmica. Trenirali smo naporno i uložili dosta truda. Sjajna smo grupa", poručio je Francuz.

12:35 Tito Kerer prešao je iz Šalkea u PSŽ. Transfer je vrijedan 37 miliona eura.

Kerer je potpisao petogodišnji ugovor, po kojem će zarađivati pet miliona eura godišnje.

12:11 Britanski mediji pišu da su odnosi Murinja i Pogbe sve lošiji.

Navodno je Portugalac tražio od Francuza da ne prenosi medijima "prljav veš" i dodao da "ukoliko Pogba želi da ide, neka zatraži transfer".

Pogba se prethodnih dana dovodio u vezu sa Barselonom.

12:03 Betis je zainteresovan za Žoaa Marija i Aleksandra Zinčenka, piše Mundo Deportivo.

11:56 Prometno je danas u Milanu. Laksalt je završio ljekarske preglede, a sada je na red došao Samu Kastiljeho. Očekuje se da krilo narednih sati kompletira transfer na San Siro.

On u Milan stiže iz Viljareala, a u suprotnom pravcu ide Karlso Baka.

11:45 Dijego Laksalt uspješno je prošao ljekarske preglede i sada ga samo potpis dijeli od Milanovog dresa.

11:40 Belgijanac Tobi Aldervejreld mogao bi da pređe u minhenski Bajern, piše Sky.

On bi mogao da zamijeni Džeroma Boatenga, koji je blizu prelaska u PSŽ.

11:05 Miralem Pjanić će potpisati novi ugovor sa Juventusom, piše Mediaset Premium.

Po novom ugovoru vezista će zarađivati sedam miliona eura godišnje, što je povećanje za dva miliona eura.

Pjanić je ovog ljeta povezivan sa Barselonom i Mančester sitijem, ali se odlučio za ostanak u Torino.

11:00 Zvanično - švedski internacionalac Albin Ekdal novi je član Sampdorije.

Sono molto grato e felice di aver firmato per la Sampdoria! Non vedo l'ora di giocare di nuovo in serie A e indossare questa bellissima maglia! 💪🏻 @sampdoria pic.twitter.com/tkrpmdzdGl