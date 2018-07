TRANSFERI UŽIVO: Alison za istoriju, Liverpul želi i Fekira, Modrić kod Bekama od narednog ljeta

18.20 Liverpul ne želi da se zaustavi. Obezbijedio je Alisona, a ne odustaje od Nabila Fekira iz Liona, javljaju engleski mediji.

18.15 Alison Beker je napustio Rim i odletio za Liverpul.

"Hvala navijačima Rome na svemu", poručio je Brazilac.

18.00 David Ospina, kolumbijski golman, na izlaznim je vratima Arsenala i pred potpisom za Bešiktaš.

. @D_Ospina1 ya le dio la palabra al @Besiktas está pendiente de la firma. Es el club que más lo seduce por encima del @SevillaFC y el @sscnapoli . Hasta ahora su destino es el equipo turco. — Esteban Jaramillo O (@estejaramillo) July 18, 2018

17.38 Alison je novi igrač Liverpula, javljaju svi engleski i italijanski mediji. Biće zvanično kada obavi ljekarske preglede.

Čim obavi formalnost postaće najskuplji golman u istoriji fudbala, jer će Roma za njega dobiti 75 miliona eura.

Dosadašnji rekord držao je Điđi Bufon iz 2001. godine, prilikom transfera iz Parme u Juventus.

Alisson becomes the most expensive goalkeeper in the history of football, signed at 75 millions of € by Liverpool, breaking Buffon’s record of 52.5 millions of € lasting 17 years, since 2001 — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) July 18, 2018

17.20 Atletiko i Milan su dogovorili visinu obeštećenja za Nikolu Kalinića, više nema prepreke za transfer.

Milan će dobiti 20 miliona eura.

#ACMilan and #AtleticoMadrid are believed to have agreed a deal worth a total €20m for Nikola Kalinic. https://t.co/PzVXMonmQy pic.twitter.com/iyif9uUeXJ — footballitalia (@footballitalia) July 18, 2018

16.50 Marko Arnautović je na izlaznim vratima Vest Hema, koji je spreman da sasluša ponude Rome i Mančester junajteda, za Austrijanca srpskih korijena.

West Ham striker Marko Arnautović could be on his way to Manchester United or Roma, with the Hammers open to offers for the Austrian. (Source: talkSPORT) pic.twitter.com/1tJHpbo2XE — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 18, 2018

15.50 Aleksandar Zinčenko, talentovani Ukrajinac, najvjerovatnije će napustiti Mančester siti, javlja "Skaj sports".

Za njega se interesuju dva nova Premijerligaša - Volvs i Fulam. Cijena je oko 20 miliona eura.

Oleksandr Zinchenko is expected to leave Manchester City this summer, Sky Sports News understands.



Read here: https://t.co/6M41kzbmbG pic.twitter.com/H1TyzzNzV0 — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 18, 2018

15.30 Mauricio Sari je predstavljen kao trener Čelsija. Opširnije čitajte ovdje.

15.12 Real je predstavio Alvara Odriozolu, koji je prije 20-ak dana došao u Madrid iz Real Sosijedada.

15.10 Partner Dejvida Bekama i suosnivač kluba FC Majami - Horhe Mas - rekao je da jedan poznati hrvatski fudbaler želi da igra u novom klubu, koji će od 2019. godine nastupati u MLS ligi.

"Navijao sam za Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu, a jedan od članova tog tima, jedan od najboljih, izrazio je želju da dođe kod nas narednog ljeta", kazao je Mas.

Spekuliše se da bi to mogao da bude niko drugi do Luka Modrić.

13:46 Agenti Leonarda Bonućija dogovorili su sastanak sa čelnicima PSŽ-a.

Bonući je odlučio da napusti Milan, jer ekipa sa San Sira neće igrati u Evropi naredne sezone.

Ukoliko pređe u PSŽ, sarađivaće sa kolegom iz reprezentacije i bivšim saigračem u Juventusu, Đanluiđijem Bufonom.

13:17 Bosanski vezista, Miralem Pjanić na meti je Mančester sitija, javlja Tuttosport.

Za usluge Pjanića zainteresovana je i Barselona, pa će uprava Sitija morati duboko da zavuče ruku u džer ukoliko želi da dovede igrača.

13:12 Još jedna vijest danas vezana za Napoli - vicešampionu Italije je ponuđen golman Arsenala David Ospina.

Napolitanci su bez prvog čuvara mreže, jer je Pepe Reina prešao u Milan.

13:05 Čelsi se okreće golmanu Milana, Đanluiđiju Donarumi. Ne žele da puste Kurtou u Real Madrid prije nego obezbjede adekvatnu zamjenu, a Alison je na pragu prelaska u Liverpul.

Foto: Reuters

12:50 Alison Beker novi je golman Liverpula, javljaju mediji.

BREAKING: Liverpool have agreed a fee with AS Roma for goalkeeper Alisson in the region of £66m. Permission granted to speak to the player. (Source: @_pauljoyce) pic.twitter.com/0heSNLiCPG — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 18, 2018

Liverpul i Roma su dogovorili obeštećenje od 75 miliona eura, a Alison neće otputovati sa Romom na Internacionalni kup šampiona!

Novinar koji je dobro upoznat sa dešavanjima u Liverpulu, Pol Džojs rekao je da je Liverpul dobio dozvolu da razgovara sa igračem.

Liverpool are so confident that they will sign Alisson that they've prepared his medical already. The player spoke to Jürgen Klopp and is happy to join. (Source: @FabrizioRomano) pic.twitter.com/9vytw2vcYy — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 18, 2018

Zakazani su i ljekarski pregledi Alisonu u Liverpulu. Klop je riješio goreću pitanje u timu.

Igrač je razgovarao sa menadžerom redsa, Jirgenom Klopom i spreman je da se preseli na Enfild.

12:47 Inter će ponuditi novi ugovor Mauru Ikardiju, po kojem će Argentinac ostati na Đuzepe Meaci do 2023. godine i zarađivati do šest miliona eura sa bonusima.

Kapiten "neroazura" u postojećem ugovoru ima klauzulu po kojoj može da napusti tim, ukoliko stigne ponuda u pve dvije nedjelje jula.

Kako je taj rok istekao, Ikardi će i naredne sezone biti na Đuzepe Meaci.

The Nerazzurri captain has a €110m release clause in his current deal, but it’s only valid for foreign clubs in the first two weeks of July so can no longer be activated.

12:40 Lajpcig je zainteresovan da potpiše ugovor sa EVvertonovim igračem Ademolom Lukmanom, piše Bild..

Lukman je proteklu polusezonu proveo u Lajpcigu kao pozajmljen igrač "karamela". Ostavio je dobar utisak, pa čelnici bundesligaša žele da ga nagrade ugovorom.

Lajpcig je za Lukmana poslao ponudu od 18 milona funti.

They are being put off by the current £18m asking price, which Everton are unlikely to lower as they look to keep hold of the 20-year-old.

12:35 Igrač Mančester sitija, Aleksandr Zinčenko napustiće ovog ljeta redove aktuelnog šampiona Premijer lige, piše Sky

Za njegove usluge zainteresovan je Vulverhempton, koji je za Ukrajinca "građanima" ponudio 16 miliona funti.

12:32 Kristal Plas je zainteresovan za napadača Sasuola Kumu Babakara.

12:15 Španski list Sport piše da je Atletiko Madrid zainteresovan za hrvatskog štopera Domagoja Vidu.

Madriđani bi za transfer Hrvata izdvojili 20 miliona eura, ali čelni ljudi Bešiktaša traže 10 miliona više.

Vida je u januaru stigao u Bešiktaš iz kijevskog Dinama i sjajnim partijama na Mundijalu privukao pažnju evropskih klubova.

Pored Ateltika i Liverpul se pominjao kao moguća destinacija.

11:59 Ukoliko nešto ne krene po zlu, pitanje je dana kada će Tibo Kurtoa pojačati Real Madrid, piše Marka.

Kurtoa je ugovorom za Čelsi vezan do narednog ljeta i jasno je stavio do znanja da ne namjerava da produži ostanak u Londonu, što Čelsiju sužava prostor za manvera budući da neće moći da zaradi previše novca na transferu Belgijanca.

Ipak, Marka piše da pregovori Madriđana sa Čelsijem napreduju i napominju da je Belgijanac i ranije javno iskazivao želju za prelaskom u glavni grad Španije.

Madriđani su u potrazi za mladim golmanom i dolazak 26ogodišnjeg Kurtoe čini se kao idealno rješenje.

Dolaskom Kurtoe, Real će imati čak četiri golmana u prvom timu. Tu su još i Kejlor Navas, Kiko Kasilja i Lunin. Ipak, očekuje se i da neko od njih napusti Madrid.

Navas neće željeti da sjedi na klupi,

11:49 Aston Vila i Totenhem i dalje pregovaraju oko transfera Džeka Griliša.

Mladi napadač Aston Vile igrama u Čempionšipu prošle sezone ostavio je sjajan utisak, pa je Totenhem jako zainteresovan da ga dovede u svoje redove.

Potencijalni transfer Griliša iznosio bi između 30 i 40 miliona funti.

Aston Vila nalazi se u finansijskim problemima, pa je za očekivati da mladog igrača prodaju ovog ljeta.

11:39 Mladi vezista Mančester sitija, Rodni Kongolo napustiće redove engleskog šampiona i preći u Herenven.

Dvadesetogodišnji Holanđanin je 2014. iz Fejnorda došao u Mančester, a prošlu sezonu proveo je na pozajmici u Donkasteru.

Transfer će iznositi oko 750.000 funti.

11:35 Mančester junajted je zainteresovan da u svoje redove dovede Marka Arnautovića, piše TalkSport.

Za austrijskog reprezentativca interesovanje je pokazala i Roma

Arnautović je prošle sezone prešao u Vest Hem iz Stouka.

11:30 Everton je zainteresovan za engleskog napadača Danija Velbeka, piše Sky.

Velbek nije u planovima novog menadžera Arsenala, Unaija Emerija za narednu sezonu.

Emeri u timu ima Obamejanga i Lakazeta.

11:27 Roma je krenula u potragu za čuvarom mreže. Izvjesno je da će Alison napustiti Rim, pa su na Olimpiku krenuli u ptragu za zamjenom.

Potencijalni kandidati za novog čuvara mreže su Robin Olsen, Alfonso Areola i Jasper Silesen.

11:03 Vezista Vest Hema Džoš Kalen ostaje u timu i naredne sezone.

Menadžer "čekićara" Manuel Pelegrini ne želi da se odrekne usluga iskusnog veziste, za koga su zainteresovani Blekburn i Preston.

10:45 Napadač Atalante, Andrea Petanja na pragu je prelaska u Spal.

Riječ je o tri miliona vrijednoj pozajmici, sa mogućnošću otkupa ugovora na kraju sezone, pod uslovom da Spal obezbijedi opstanak u Seriji A.

To je najveći transfer u istoriji Spala.

10:35 Defanzivac Čelsija, Geri Kejhil mogao bi da napusti klub i preseli se u Mančester junajted, piše Sky Sports, pozivajući se na Daily Star.

Manchester United have emerged as favourites with the bookies to sign Chelsea defender Gary Cahill. (Source: Daily Star) pic.twitter.com/834hcHXtXO — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 18, 2018

Očekuje se da "plavce" pojača Juventusov štoper, Danijele Rugani, što znači da bi Kejhil mogao da se preseli u Mančester.

Kejhil je sarađivao sa Murinjom, dok je Portugalac sjedio na klupi Čelsija.

10:26 Prvi čovjek Fiorentine, Andrea dela Vale kazao je da će Federiko Kijeza, Đovani Simeone i Nikola Milenković ostati u Firenci i naredne sezone.

"Kijeza, Simeone i Milenković ostaju sa nama. Iako je tržište poludjelo, učinićemo sve da ih zadržimo. Oni su kičma tima", jasan je Dela Vale u izjavi za Sky.

10:15 Napoli je ozbiljno krenuo u rekonsturkciju tima za narednu sezonu. Mundo Deportivo piše da je italijanski vicešampion zainteresovan za napadača Reala, Karima Benzemu.

Uprava italijanskog kluba će za Francuza poslati ponudu od 45 miliona eura.

Benzema Foto: Reuters

Sa trenerom Napolija, Karlom Anćelotijem Benzema je uspješno sarađivao u Realu.

10:08 Poznato je da je Kolumbijac Hames Rodruges izrazio želju da se vrati u Real.

On je pozajmljen minhenskom Bajernu, koji je već krenuo u potragu za alternativama.

Ipak, Bavarci u i sadašnjem rosteru imaju adekvatne zamjene za Kolumbijca.

Tu su Gorecka, Gnabri i Renato Sančes.

9:56 Engleski premijerligaš, Bornmut pregovara sa Kolumbijcem Tomasom Lermom, piše Sky.

Lerma je prošle sezone nastupao za Levante, a bio je u sastavu Kolumbije na nedavno završenom Mundijalu.

9:48 Inter bi pristao na ponudu Vulverhemptona za Portugalca Žoaa Marija, ali pod uslovom da engleski klub ponudi 27 miliona eura.

Njegov agent Žorž Mendeš ima dobru saradnju sa upravom "vukova", pa mediji širom Italije pišu da bi se dvije strane "dogovorile za dva minuta" ukoliko bi novi premijerligaš iskeširao traženi novac.

Mario (lijevo) Foto: Reuters

Vezista je proteklu polusezonu proveo na pozajmici u Vest Hemu, ali nije zadovoljio čelnike "čekićara".

Ukoliko se dvije strane dogovore, "neroazuri" će pokušati da dovedu Barelu iz Kaljarija na pozajmicu, uz opciju otkupljivanja ugovora na kraju sezone.

9:41 Novi premijerligaš, ekipa Fulama zainteresovana je za usluge Kevina Mbabua igrača Jang Bojsa, piše Sky.

Čelnici švajcarskog tima za Mbabua traže 10 miliona eura.

Mbabu je, inače, prošle sezone proglašen za najbržeg fudbalera, poslije igrača Reala Gareta Bejla.

9:33 Korijere delo Sport piše da italijanski stručnjak, Karlo Anćeloti želi da dovede Argentinca Anhela di Mariju u Napoli.

Ipak, problem bi predstavljala plata Argentinca, koji u Pari Sen Žermenu zarađuje 10 miliona eura godišnje.

Anćeloti i Di Marija su zajedno sarađivali u madridskom Realu. U tom periodu Di Marija je igrao fudbal života.

Ipak, ukoliko želi da ponovo sarađuje sa Anćelotijem, Di Marija će morati da smanji potraživanja.

9:24 Borusija Dortumnd želi da u svoje redove dovede hrvatskog reprezentativca Marija Mandžukića, piše Bild.

Dortmund want to sign Mario Mandžukić from Juventus as they have given up on the idea of signing Michy Batshuayi permanently. (Source: BILD) pic.twitter.com/Kf2MJTwjsx — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 17, 2018

"Milioneri" su odustali od dovođenja Mišija Bačuaija.

Tim sa Signal iduna parka takođe želi da dovede igrača Kristal Palasa, Vilfreda Zahu.

Čelnici njemačkog tima su Englezima novac plus njemačkog internacionalca Andrea Širlea.

9:16 Juventus je krenuo u jačanje defanzivne linije tima, a prvi pik Stare dame je urugvajski internacionalac Dijego Godin!

Tutomerkato prenosi da se Godin načelno dogovorio sa Juventusom. Čelnici prvaka Italije ponudili su mu trogodišnji ugovor po kojem bi u Italiji ostao do 2021. godine.

Motiv Urugvajca za prelazak u Torino je trofej Lige šampiona, koji je postao realnost nakon dolaska Kristijana Ronalda.

Ipak, nešto se pita i Atletiko. Kako Godinu ugovor ističe narednog ljeta, čelnici "merengesa" su mu ponudili novi sa istim uslovima koje je dobio do Juventusa.

Defanzivac Atletika je u Madrid stigao 2010. godine.

9:00 Trener Napolija, Karlo Anćeloti želi da u svoj tim dovede napadača Čelsija Mišija Bačuaijia, piše italijanski Sky.

Bačuaji je prethodnu polusezoneu proveo na pozajmici u Borusiji Dortmund.

8:56 Everton je zainteresovan da u svoje redove dovede igrača Bordoa Malkolma.

"Karamele" brazilskom krilu nude petogodišnju ugovor, po kojem bi zarađivao 80.000 funti nedjeljno.

Everton are in advanced talks to sign Malcom from Bordeaux for around £30m. (Source: SkySports) pic.twitter.com/rMlGtm4K7S — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 17, 2018

Za sjutra je zakazan sastanak vodećih ljudi Evertona i Bordoa, a na stolu je ponuda od 30 miliona funti.

8:44 Britanski Mirror u današnjem izdanju prenosi da se i Čelsi uključio u trku za golmana Rome, Alisona Bekera!

Iako su juče gotovo svi mediji prenijeli da je Liverpul favorit za dovođenje Brazilca, Čelsi se pojavio kao potencijalni kupac, nakon što je postalo jasno da će Tibo Kurtoa preći u madridski Real.

Liverpul je za Brazilca ponudio 70 miliona eura, ali je Roma podigla cijenu na čak 80 miliona evropskih novčanica, koliko je Česli voljan da plati.

Chelsea want to sign Allison to replace Thibaut Courtois but the Roma keeper would prefer to move to Liverpool because they can offer him Champions League football. (Source: Gazzetta dello Sport) pic.twitter.com/SY814AhpS7 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 17, 2018

Čeka nas velika borba engleskih premijerligaša za sjajnog čuvara mreže.

Mediji spekulišu i da je Čelsi zainteresovan za Petera Čeha i Kaspera Šmajhela.

8:37 Kolumbijski štoper Jeri Mina mogao bi da napusti Barselonu i pređe u Boku juniors.

Italijanski novinar i ekspert za transfere, Đanluka di Marcio kazao je da je tim sa "Bombonjere" zainteresovan da Kolumbijca dovede na jednogodišnju pozajmicu za 5 miliona eura, uz opciju otkupljivanja ugovora na kraju sezone.

Mina je blistao u dresu Kolumbije na ovogodišnjem Mundijalu. Tri puta se upisao u strijelce, pa je na sebe privukao pažnju mnogih klubova.

U Barselonu je došao u januarskom prelaznom roku, ali je klub sa "Nou Kampa" voljan da Mini dozvoli da promijeni sredinu.

8:20 Italijanski Tutosport donosi vijest da francuski reprezentativac Pol Pogba želi da napusti Mančester junajted i vrati se u Juventus.

Francuz je prije dvije godine iz redova Stare dame prešao u Mančester u transferu vrijednom 105 miliuna eura.

🇮🇹 📰 | Front page of Tuttosport:



There is CR7.

Pogba has called Juventus. The World Champion wants to return to Turin after they signed Cristiano.



"Ronaldo effect on the mercato" pic.twitter.com/QxWlgxmBOT — Arjun Pradeep (@IndianRegista) July 18, 2018

8:16 Dobro jutro! Budite danas uz portal "Vijesti" i pratite dešavanja u ljetnjem prelaznom roku.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 3 (4 glasova)