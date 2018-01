TRANSFERI UŽIVO: Arsenal dogovorio transfer Obamejanga, Miki koči dolazak Sančesa?

22.00 Inter i Barselona su, navodno, blizu dogovora oko transfera Rafine.

Barsin vezista došao bi na pozajmicu do kraja sezone, a onda bi ga Inter otkupio za 35-40 miliona eura.

21.30 Ren je poslao novu ponudu PAOK-u za srpskog reprezentativca Aleksandra Prijovića. Klub iz Soluna već je odbio 2,5 miliona eura.

20.10 Simon Minjole razmišlja o odlasku iz Liverpula, jer je izgubio mjesto na golu. Napoli je zainteresovan za Belgijanca, kao nasljednika Pepea Reine.

19.46 Budućnost je produžila ugovore sa dvojicom fudbalera. Opširnije OVDJE

19.35 Dvojica 18-godišnjih fudbalera iz Južne Koreje, Kim Hjun Vu i Kim Gju Hjong, potpisali su ugovor sa zagrebačkim Dinamom.

Obojica dolaze iz Ulsana, koji je prošle godine osvojio prestižni turnir Mladen Ramljak. Na tom turniru Kim Hjun Vu proglašen je za najboljeg igrača.

19.30 Srpski reprezentativac Filip Đuričić igraće u Beneventu na pozajmici iz Sampdorije do kraja sezone, javljaju italijanski mediji.

19.15 Više engleskih medija javlja da je Arsenal dogovorio transfer Pjera Emerika Obamejanga iz Borusije za 60 miliona eura.

19.10 Karlos Teves se nedavno vratio iz Kine, gdje je proveo jednu sezonu, zaradio 40-ak miliona eura i postigao četiri gola na 16 mečeva.

"Istog dana kada sam došao u Kinu poželio sam da se vratim u Boku", rekao je Teves.

Vratio se na "Bombonjeru" prije desetak dana.

17.56 Nikola Popović (23), doskorašnji napadač ČSK Čelareva, sedmi je novi fudbaler Grblja u januarskom prelaznom roku.

Ekipi iz Radanovića prije njega su pristupili vezisti Andrija Kaluđerović i Nedeljko Vlahović (stigli iz Mladosti), golman Marko Kordić (Vojvodina), bek Rade Pejić (Stara Pazova). štoper Predrag Jović (Proleter Novi Sad) i Ivan Mijušković, koji je bio član Rudara.

Prije svih njih došao je i novi trener, Zoran Govedarica.

17.25 Aleksis Sančes je zvijezda januarskog prelaznog roka u Engleskoj: Mančester siti je juče obavijestio javnost da je odustao od kupovine fudbalera Arsenala, u igri su ostali Mančester junajted i Čelsi.

Zbrku oko odlaska Čileanca iz sjevernog Londona iskoristili su čelnici Oldama, engleskog trećeligaša, da se malo našale:

"Potvrđujemo da nismo poslali ponudu za Aleksisa Sančesa", objavljeno je na zvaničnom Tviter profilu kluba iz predgrađa Mančestera.

The club can confirm that no offer has been made for Alexis Sanchez.



Grow up, Ryan. https://t.co/fAEiEpFBox — Oldham Athletic AFC (@OfficialOAFC) January 16, 2018

Duhovito, na engleski način.

Oldam je u donjem dijelu tabele "Lige 1", trećeg po jačini ranga u Engleskoj.

17.20 Potvrđeno je - Teo Volktor prelazi iz Arsenala u Everton za 24 miliona eura. Nekadašnji engleski reprezentativac je na putu za Liverpul, gdje će obaviti medicinske preglede.

16.00 Bešiktaš je dobio ponudu iz Kine od 15 miliona eura za Rikarda Kvarežmu.

Klub je prihvatio, sada je na Portugalcu da odluči ide li u Aziju.

Navodno, nudi mu se sedam miliona eura po sezoni.

15.55 I Liverpul je u ušao u trku za Brazilcem Malkomom, 20-godišnjakom iz Bordoa.

Riječ je o velikom, ali skupom talentu - Žirondinci ga ne bi pustili za manje od 50 miliona eura.

15.30 Agent Mino Rajola je rekao da će Aleksis Sančes preći u Mančester junajted samo ako Henrik Mhitarjan prihvati da ode u Arsenal.

Rajola je Mhitarjanov agent.

"To je uslov da Sančes dođe u Junajted. Za sada su male šanse da Miki (Mhitarjan) prihvati, ali vidjećemo", rekao je Rajola.

Kako javlja "Skaj sports", dva kluba su se dogovorila o trampi, ali Jermen se nećka...

14.50 Izgleda da je Aleksis Sančes zaista sve bliži Mančester junajtedu. Pominjalo se da se za Čileanca uključio i Čelsi, ali je Antonio Konte na pitanje novinara da li dovodi fudbalera Arsenala odgovorio kratko i jasno:

"Mislim da ne."

14.25 Mirko Raičević, kapiten Mladosti, od naredne sezone biće direktor omladinske škole tog kluba. Opširnije čitajte ovdje.

14.15 Teo Volkot bi danas mogao da prođe ljekarske preglede i zvanično kompletira transfer u Everton od 25 miliona eura.

13.35 Predsjednik Lacija Klaudio Lotito još jednom je ponovio da Sergej Milinković-Savić nije na prodaju.

"Ne interesuje me koliko ko nudi. On nije na prodaju. Sergej je mladić izuzetnih vrijednosti. Otac ga je nagovarao da ide u Fiorentinu, a on nije želio da ga posluša jer se već dogovorio sa nama. To mi sve govori", kazao je Lotito.

13.30 Barselona je odbila ponudu Intera od 20 miliona eura za Rafinju.

.@FCBarcelona reportedly rejected a €20 million offer from @Inter but sporting director Ausilio remains hopeful a deal can be struck. #SerieAhttps://t.co/jtzsiSuRIM — beIN SPORTS (@beINSPORTS) January 16, 2018

13.20 Mauro Ikardi je glavna meta Reala narednog ljeta i predvodnik novog talasa u "kraljevskom klubu".

Real će, piše "Korijere delo sport", renovirati tim za naredno ljeto, a golgeter Intera prvi izbor za napad.

Njegova otkupna klauzula od 110 miliona eura je prihvatljiva za Peresa.

Icardi, "la base de la refundación" en el Real Madrid: https://t.co/9sii6Zi801 pic.twitter.com/eB5UMGJJEs — TyC Sports (@TyCSports) January 16, 2018

12.40 Kevin Gameiro neće napustiti Atletiko makar do juna, javlja "L'ekip".

Za Francuza se interesuje Svonsi.

12.25 Arsenal će ponuditi Dortmundu 35 miliona funti i Olivijea Žirua za Pjera Emerika Obamejanga, javljaju engleski mediji.

BREAKING: Borussia Dortmund expect Arsenal to make an opening offer of £35m plus Olivier Giroud for Pierre-Emerick Aubameyang [@sjstandardsport] pic.twitter.com/RehwxIStRW — FourFourTweet (@FourFourTweet) January 16, 2018

11.45 Real neće ponuditi Ronaldu reviziju ugovora, tvrdi "Marka". Opširnije čitajte ovdje.

10:59 Fudbaler Borusije Dortmund Pjer Emerik Obamejang nikad nije bio bliži prelasku u londonski Arsenal, piše britanski "Gardijan".

10:57 Vezni fudbaler Liverpula, Emre Čan se povezuje sa Juventusom, ali on kaže da nikakav dogovor nije postignut sa italijanskim šampionom.

10:55 Liverpul je spreman da pošalje srpskog fudbalera Marka Grujića na pozajmicu u engleski Čempionšip uz obrazloženje da mu je potrebna igra za prvi tim.

Za Grujića su zainteresovani i premijerligaši Vest Hem i Hadersfild, ali Liverpul želi garancije da će biti u prvom timu.

10:53 Menadžer Mančester junajteda Žoze Murinjo rekao je da imaju šansu da dovedu Aleksisa Sančesa iz Arsenala, a rekao je i da bi reprezentativac Jermenije Henrik Mkhtarijan mogao da napusti klub.

Sančes Foto: Reuters

Ocijeni: 1 2 3 4 5 2 (3 glasova)