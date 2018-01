TRANSFERI UŽIVO: Arsenal se oprostio od Sančesa i našao zamjenu, Juve želi mladog Koreanca

15.25 Gonzales umjesto Gonnzalesa, može se nazvati trenerska vrteška u Malagi. Klubu iz Andaluzije prijeti ispadanje iz Primere, a ceh lošim rezultatima otkazom je platio trener Mićel Gonzales. Umjesto njega klub će voditi Hose Gonzales, koji je bio trener Kadiza, Granade...ali i Peking Guana.

Foto: malagacf.com

15.06 Pojačava se i Spal. Ekipa koja zna kako se postižu golovi jer je dala 21, je zbog očajne odbrane i 38 primljenih golova u zoni grčevite borbe za opstanak. Dvojica štopera zato su stigla u Spal, a riječ je o Bukari Drameu, senegalskom reprezentativcu koji je u Seriji A odigrao 129 utakmica u Veroni i Atalanti, ali i Tijago Čoneku, koji ima dvojno, poljsko i brazilsko državljanstvo. Čonek je u Spal stigao iz Palerma.

Foto: spalferarra.it

14.45 Vezista Bolonje Luka Rico igraće do kraja sezone na pozajmici u Atalanti. Klubovi su dogovorili pozajmicu 25-godišnejg igrača uz mogućnost otkupa na kraju sezone. Atalanta igra sjajno ove sezone, a posljednje dvije utakmice dobila je na gostovanju Napoliju i Romi.

Klub iz Bergama ima velike ambicije na tri fronta, a Rico je prvi dio sezone proveo na pozajmici u Spalu, za koji je psotigao dva gola.

Foto: atalanta.it

14.35 Budućnost je dovela drugo pojačanje. Opširnije čitajte ovdje.

13.40 Francuski "Kanal plus" tvrdi da će 20-godišnji Brazilac Malkom zamijeniti Sančesa u Arsenalu.

Fudbaler Bordoa je, navodno, već na putu ka Londonu.

13.15 Rumun Kristijan Ganea je potvrdio da je u pregovorima oko dolaska u Atletik Bilbao.

U Atletiku igraju samo Baskijci, a Ganeu sa Baskijom veže to što je kao dijete trenirao u Bilbau.

"Fudbalski sam odrastao u Baskiji, uklapam se u filozofiju i želio bih da dođem", rekao je 25-godišnji fudbaler, koji igra za Vitorul.

El internacional rumano Cristian Ganea, formado futbolísticamente en territorio vizcaíno, no tiene dudas de que su fichaje cumpliría con la filosofía del Athletic: "He entrenado en su tierra cuando era un niño, así que tengo vínculos para poder jugar allí" https://t.co/tx7ByYcJEd — MARCA (@marca) January 14, 2018

13.00 Milan neće pustiti nijednog igrača u januaru, prenose italijanski mediji.

Najveće interesovanje je za Španca Susa, koga traži Liverpul.

"Ne ide ni za 80 miliona eura", saopšteno je iz Milana.

Pominjali su se i odlasci Lokatelija, Bilje i Kalinića.

12.30 Aleksis Sančes nije u sastavu Arsenala za meč sa Bornmutom. Čileanac je, po svemu sudeći, na korak od odlaska, a Mančester junajted glavni kandidat da ga dovede.

Sky sources - Alexis Sanchez not in @Arsenal squad for Super Sunday clash with Bournemouth this afternoon. #SSN pic.twitter.com/Hj0rbKTvta — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 14, 2018

12.00 Igrač iz Sjeverne Koreje Han Kvang Song (19) je na meti Juventusa, piše Gazeta delo sport.

On igra za Peruđu, a vlasništvo je Kaljarija, koji ga cijeni između 10 i 12 miliona eura.

10:50 Real Madrid bi mogao ponuditi Kristijana Ronalda kao dio dogovora u kojem bi doveli brazilskog napadača Nejmara uz redova Pari Sen Žermena, piše Kadena SER.

Florentino Peres navodno toliko želi Nejmara u svom klubu, da je voljan da se odrekne najboljeg igrača ekipe, ali Madriđani žele da sačekaju Svjetsko prvestvo kako bi zaista krenuli u napad na Brazilca.

10:15 Eden Azar je saopštio čelnicima Real Madrida da ima ponudu Mančester junajteda, prenosi Don Balon.

Fudbaler Čelsija je već duže vremena povezivan sa Madriđanima i čini se da želi da "pogura" prelazak na Santijago Bernabeu stavljajući im do znanja da nisu jedini koji žele njegov potpis.

10:10 Lionel Mesi je poručio klubu da želi Alvara Odriozolu kao novog saigrača, piše Don Balon.

Argentinac navodno želi fudbalera Sosijedada kraj desne aut linije, ali u katalonskom klubu su svjesni i da je Florentino Peres već izrazio zainteresovanost za fudbalera baskijskog kluba.

Barcelona January transfer news LIVE: Messi wants Odriozola at Barca: Goal brings you all… https://t.co/qHVctEsR0y — World Soccer News (@W0RLDSOCCERNEWS) January 14, 2018

10:05 Više izvora na Ostrvu prenosi kako je prelazak Aleksisa Sančesa u redove "crvenih đavola" gotova stvar. Opširnije ovdje.

9:50 Trener Mančester junajteda Žoze Murinjo nagovijestio je mogući dolazak Aleksisa Sančesa na Old Traford, piše Gol.

Kako je kazao, klub prethodno nije planirao da dovodi pojačanja ove zime, ali nekada iskrsnu prilike koje je "nemoguće ignorisati".

"Ako imate sjajnu ponudu na stolu, borite se za nju. Ako uspije - uspije," poručio je Murinjo.

Is Alexis the type of "fantastic opportunity" Mourinho just can't pass up? https://t.co/9CiP8Jd9XD — Goal (@goal) January 14, 2018

Takođe,razgovarao je i mogućoj prodaji Henrika Mhitarijana.

"Svaki igrač ima cijenu, to je moj stav kao menadžera, niko nije nedodirljiv, ne postoji igrač koji se ne može prodati," rekao je Portugalac.

9:45 Trener Evertona Sem Alardajs kazao je da čeka novosti o statusu Arsenalovog napadača Tea Volkota na Emiratima.

"Ne znam ništa u ovom trenutku. Moraćemo da sačekamo nedjelju kako bismo saznali nešto novo," rekao je on.

9:40 Aleksis Sančes bi zarađivao 60 hiljada funti nedjeljno više ukoliko izabere Mančester junajted umjesto gradskog rivala Sitija, tvrdi San.

Gvardiola je veliki ljubitelj igrača sa kojim je sarađivao u Barseloni, ali je spreman da ponudi svega 20 miliona funti za transfer, kao i sedmičnu platu od 290 hiljada funti za Čileanca.

Ne samo da Junajted želi da ponudi 10 miliona više za transfer, tvrdi San, već će Sančesu ponuditi i 350 hiljada nedjeljno da stavi potpis na ugovor.

EXCLUSIVE: Man United blow Man City away with Alexis Sanchez offer https://t.co/ZCMypzKmaU pic.twitter.com/mxCUA5Otbb — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 13, 2018

9:25 Trener Lajpciga Ralf Ragnik negirao je da je Liverpul dostavio ponudu za prelazak Nabija Keite na Enfild u januaru.

"Niti nam je igrač rekao da želi da ide, niti je bilo ponude Liverpula," rekao je Ragnik u subotu.

9:20 Čelsi vidi Barseloninog napadača Denisa Suaresa kao potencijalnu zamjenu Mičiju Bačuajiu, piše Dejli star.

"Plavci" će uskoro ostati oslabljeni u napadu, pošto je odlazak Belgijanca na pozajmicu sve izvjesniji.

Konte sada na Stemfordu želi španskog fudbalera koji je nezadovoljan minutažom u katalonskom klubu.

Real Madrid ready to offer Gareth Bale to Liverpool in stunning swap deal for Mo Salah #autoplay_video https://t.co/5YT4HEPMqe pic.twitter.com/uxAh1Rj1Ai — sportz247 (@sportz24x7) January 14, 2018

9:15 Real Madrid bi mogao iskoristiti Gareta Bejla kao mamac da dovede Liverpulovu zvijezdu Mohameda Salaha, piše Don Balon.

Nevjerovatne igre Egipćanina privukle su pažnju Madriđana koji su u golgeterskoj krizi i sada su spremni da žrtvuju jednu od zvijezda tima kako bi ubijedili tim sa Enfilda da proda trenutno najboljeg igrača ekipe.

9:10 Mančester junajted priprema ponudu od vrtoglavih 500 miliona eura za brazilskog napadača Nejmara, tvrdi Le 10 Sport.

Real Madrid je navodno vodio trku za potpis Brazilca, ali su spremni da ponude "svega" 400 miliona.

To je, kako tvrdi list, otvorilo put Žozeu Murinju i pomoglo Junajtedu da "prelome" da li žele platiti sumu koja se spominje kao otkupna klauzula koju Pari Sen Žermen zahtijeva od potencijalnih kupaca.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 2 (5 glasova)