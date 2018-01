TRANSFERI UŽIVO: Azar dogovorio transfer u Real, Inter dovodi štopera Benfike

23.02 Žoze Murinjo je svjestan da od dolaska Aleksisa Sančesa nema ništa, jer se Čileanac obećao Pepu Gvardiola. Zato su spremne opcije B i C - Džejmi Vardi i Havijer Ćićarito Ernandes.

Lester ne želi da proda odličnog napadača, ali bi ga možda pustio za 40 miliona eura, dok je Meksikanac mnogo realnija opcija, jer ga Vest Hem više ne želi. To bi mu bio povratak na "Old traford", na kojem je igrao od 2010. do 2014. godine.

22.14 Kom Eurozox je angažovao Aleksu Denkovića, krilnog napadača, koji je igrao za Loznicu. U pitanju je mlađi brat Stefana Denkovića, takođe krilnog napadača, važnog aduta Sutjeske.

22.12 Grbalj je predstavio pet novih igrača i trenera Zorana Govedaricu. Opširnije ovdje .

21.55 Inter je na pragu dovođenja odličnog štopera, Lisandra Lopesa. Argentinac iz Benfike stiže na pozajmicu, uz pravo otkupa za 11 miliona eura.

20.56 Real želi Harija Kejna, ali ga neće dobiti, tvrdi predsjednik Totenhema Danijel Levi.

19.55 Mađarski veteran Sabolč Husti vratio se iz Kine u domovinu - u Videoton.

OFFICIAL: Ex-Changchun Yatai player Szabolcs Huszti left China to return Hungary and join Videoton FC. pic.twitter.com/lRsYRDBHJk — TransferMarkt China (@asaikana) January 11, 2018

19.35 Lautaro Martines, napadač argentinskog Rasinga, za koga se interesuje Atletiko Madrid, produžio je ugovor sa klubom do 2020. godine.

Otkupna klauzula je 20 miliona eura.

19.30 Komisija za žalbe Fudbalskog saveza Španije potvrdila je suspenziju Dijegu Kosti.

Napadač Atletika dobio je drugi žuti karton u prvom meču nakon povratka u Madrid, zbog slavlja sa navijačima nakon gola Hetafeu.

Kosta neće igrati za vikend protiv Eibara.

¡Desestimado el recurso del Atleti! Diego Costa baja ante el Eibar ❌ https://t.co/B0MAyulCGd pic.twitter.com/S5qcG4DDVq — AS (@diarioas) January 11, 2018

19.20 Loik Remi, napadač Las Palmasa, je interesantan Galatasaraju, javlja RMC.

17.41 Gustavo Gomes je obavijestio čelnike Milana da želi da ide u Boku juniors.

Gustavo Gómez les comunicó a los dirigentes del Milan que quiere jugar en #Boca: https://t.co/kWIXjJOnup pic.twitter.com/4QXdms0Dmm — TyC Sports (@TyCSports) January 11, 2018

17.27 Galatasaraj želi Bruna Peresa iz Rome.

Transfer je moguć za 12 miliona eura.

#Galatasaray are reportedly interested in Bruno Peres, and #ASRoma would be willing to sell for around €12m. https://t.co/nEmjHEFlUg pic.twitter.com/dIDQ93xn9s — footballitalia (@footballitalia) January 11, 2018

17.25 Marko Grujić vjerovatno ide iz Liverpula. Moguća destinacija je Hadersfild.

Huddersfield Town are interested in taking Marko Grujic on loan till the end of the season. pic.twitter.com/0zVlKTIWcw — Anfield Express (@AnfieldExpress) January 11, 2018

16.53 Havijer Pastore je demantovao da ide i da želi da ide iz PSŽ-a.

"Želim da završim karijeru ovdje", kazao je Argentinac, za koga se interesuje Inter.

#premiumsport#PSG - #Pastore: "Mai parlato con #ThiagoSilva dei miei problemi, né del mio futuro. Io voglio finire la mia carriera qui". — PremiumSportHD (@PremiumSportHD) January 11, 2018

16.50 Lacio bi mogao da proda Stefana de Fraja ovog mjeseca, ali ne za manje od 30 miliona eura, javljaju italijanski mediji.

#Lazio will reportedly only sell Stefan de Vrij abroad this month, and would demand at least €30m. https://t.co/aHaVTLeOQl pic.twitter.com/cr1Z6yIzHP — footballitalia (@footballitalia) January 11, 2018

16.24 Da li je Leonardo Žardim otvorio vrata Tomi Lemaru.

"Znate šta se događa u prelaznom roku i šta je sve moguće. Monako nije klub, koji tek tako može da kaže ne",. rekao je Žardim.

Lemar se pominje kao nasljednik Filipea Kutinja u Liverpulu.

AS Monaco manager Leonardo Jardim in today's press conference on Thomas Lemar: "You know how crazy the transfer window is... a club like Monaco cannot say no." — Get French Football (@GFFN) January 11, 2018

16.20 Dinamo Moskva je pustila Fatosa Bećiraja, a otpustiće Pavela Pogrebnjaka.

Nekadašnji reprezentativac Rusije vjerovatno će dobiti raskid ugovora, jer je 9. decembra bio na utakmici Juventus - Inter, a istog dana je Dinamo igrao sa Anžijem.

Pogrebnjak je tvrdio da je povrijeđen.

16.15 Valensija ozvaničila dolazak Fransisa Kokelana iz Arsenala.

📝 Comunicado oficial | Francis Coquelin https://t.co/qEzkuwYMUH — Valencia CF (@valenciacf) January 11, 2018

16.13 Pojedini engleski mediji javili su danas da će Nabi Keita preći u Liverpul u januaru, a ne na ljeto kako je dogovoreno ranije.

Iz njemačkog kluba su demantovali tu informaciju, prenio je BBC.

16.12 Sao Paulo želi da pozajmi Lukasa Mouru iz PSŽ-a, javljajui brazilski mediji.

São Paulo interested in signing Lucas Moura on loan - Lance https://t.co/oLIEWzo2QC — Get French Football (@GFFN) January 11, 2018

15:54 Menadžer Barnlija Šon Daeš kazao je da će, uprkos ponudama nekoliko klubova, Skotu Arfildu biti ponuđen novi ugovor, piše Sky.

SD also confirms the club have made Scott Arfield a new contract offer — Burnley FC (@BurnleyOfficial) January 11, 2018

15:34 Marka piše, pozivajući se na britanske medije, da je španski stručnjak Kike Sančez Flores kandidat da naslijedi Marka Hjuza na klupi Stouka.

Sančez Flores ima iskustva sa Premijer ligom, budući da je u sezoni 2015/2016 bio menadžer Votforda.

15:24 Fudbaler Reala, Dani Sebaljos informisao je upravu "kraljevskog kluba", da želi da napusti Madrid. Za njega je navodno zainteresvan Liverpul.

Real Madrid midfielder Dani Ceballos has informed the club he wants to leave, with Liverpool reportedly interested in signing the 21-year-old Spaniard. (Source: Diario Gol) pic.twitter.com/8XbhmniVSA — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 11, 2018

15.05 Eden Azar je dogovorio transfer u Real, tvrdi Radio Monte Karlo (RMC).

Ovaj medij je prvi objavio transfer Nejmara u PSŽ.

Belgijanac će, kako javlja RMC, u Madrid doći na ljeto.

Ugovor sa Čelsijem mu ističe 2020. godine, a nedavno je odbio ponudu da ga produži.

15.00 Mladi Francuz Zinedin Mahba došao je na medicinske preglede u Napoli.

Transfer 21-godišnjeg fudbalera najavljen je prije dva dana.

14.50 Više nema ni formalnih prepreka da Fatos Bećiraj postane igrač Mehelena.

Dinamo iz Moskve zvanično je objavio da je crnogorski reprezentativac napustio klub.

14.20 Vest Hem će morati da plati 15 miliona funti ako želi Harija Artera iz Bornmuta.

West Ham have been told that they will have to pay £15m for Bournemouth and Republic of Ireland midfielder Harry Arter. (Source: Daily Mirror) pic.twitter.com/OwrYAriB7P — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 11, 2018

13.50 Blerim Džemaili, švajcarski reprezentativac, vraća se u Evropu.

Igraće u Bolonji, a dolazi iz Montreala.

Bologna-Dzemail, è fatta: fissate le visite mediche. I dettagli dell'accordo https://t.co/sQs8KvHNar — Tuttomercatoweb (@TuttoMercatoWeb) January 11, 2018

13.12 Sve je spremno za promociju Sedrika Bakambua u Pekingu.

Napadač iz Konga prošao je ljekarske preglede. Za njega će kineski klub izdvojiti 74 miliona eura - 40 ide Viljarealu, 34 u kineski budžet na osnovu poreza.

Cedric Bakambu to become the most expensive African player of all time as he closes in on £65m move to Chinese side Beijing Guoan https://t.co/wg4TGQEizi — MailOnline Sport (@MailSport) January 11, 2018

13.00 Poznati italijanski novinar Đanluka di Marcio objavio je vijest da je Mančester junajted ušao u pregovore sa Aleksisom Sančesom.

As Arsenala, kome ugovor ističe na ljeto, povezivan je isključivo sa Mančester sitijem. Opširnije čitajte ovdje.

12.30 Predsjednik Santosa Hose Karlos Peres je rekao da Gabrijel Barbosa, promašena investicija Intera, želi da se vrati u klub odakle se 2016. godine za 30 miliona eura preselio na Meacu.

"Razgovaramo sa Interom. Želi da se vrati, a i mi ga želimo", rekao je Peres.

11.10 Arsenal je u intezivnim pregovorima sa Bordoom oko dolaska 20-godišnjeg Brazilca Malkoma.

Ako Venger uspije da ga dovede do kraja mjeseca, pustiće Aleksisa Sančesa, tvrdi "Miror".

Malkomova cijena je 50 miliona eura.

Arsenal ready to sell Sanchez this month - but want a replacement first... https://t.co/xpkzRP9lbN — John Cross (@johncrossmirror) January 11, 2018

10.50 Barselona je potvrdila dolazak Kolumbijca Jerija Mine iz Palmeirasa.

[OFFICIAL] All the details about the new @FCBarcelona player Yerry Mina

👉 https://t.co/36jrnGTo1E

🔵🔴 #BeBarça — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 11, 2018

10.18 Nevjerovatni fudbalski put Kazujošija Mijure se nastavlja.

Japanski fudbaler, jedan od najboljih fudbalera u istoriji te zemlje, potpisao je novi, jednogodišnji ugovor sa Jokohamom, iako će narednog mjeseca napuniti 51 godinu. Opširnije čitajte ovdje.

51 next month ✅

New contract ✅



Kazuyoshi Miura's career continues! ⚽



More: https://t.co/OgGKydLux1 pic.twitter.com/JCujSZBcTA — BBC Sport (@BBCSport) January 11, 2018

9.50 Nabi Keita, napadač Lajpciga, koga je Liverpul kaparisao za naredno ljeto, mogao bi do kraja mjeseca da dođe na Enfild, tvrdi "Bild".

The attitude of RB Leipzig CEO, Oliver Mintzlaff, has softened to letting Naby Keita leave in January. €10M-€15M (£8.9M-£13.3M) would be the price Liverpool must pay to get Keita early. [@Bild] #LFC pic.twitter.com/3UP63Iq6Uo — LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) January 10, 2018

9.40 Masimilijano Alegri je glavni kandidat da na ljeto naslijedi Arsena Vengera, javljaju italijanski mediji.

9.35 Roberto Manćini je izrazio želju da postane selektor Italije.

"Spreman sam, to bi bilo ispunjenje sna. Želim da kao selektor uradim nešto što nisam kao igrač - da osvojim veliki trofej sa Italijom", rekao je Manćini za "Gazetu delo sport".

On kaže da bi mu nedostajao svakodnevni rad.

"Ali, nakon nacionalnog tima ponovo bih mogao da budem trener u klubu. Još sam mlad", rekao je trener Zenita.

9.32 Mančester siti nudi novi ugovor Rahimu Sterlingu, po kome bi nedjeljno zarađivao 250 hiljada funti, 80 hiljada više nego do sada.

9.30 Brazilski Palmeiras je potvrdio transfer Jerija Mine u Barselonu.

Kolumbijski defanzivac dolazi za 12,3 miliona eura, a imaće otkupnu klauzulu od 100 miliona.

¡Yerry Mina ya ha firmado con el Barça! Te contamos todos los detalles de la operación 👇https://t.co/bJpKimreva — AS (@diarioas) January 11, 2018

9.28 Sutjeska je dovela pojačanje u napadu. Opširnije čitajte ovdje.

