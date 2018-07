TRANSFERI UŽIVO Baloteli ide iz Nice, napadač Milana u Galatasaraju, Real odustaje od Azara?

17.08 Turski "Fanatik" piše da je Galatasaraj našao napadača - u pitanju je Andre Silva iz Milana.

17.00 Trener Lacija Simone Inzagi vjeruje da će Sergej Milinković-Savić ostati u Rimu.

"Razgovarali smo, htio je da dođe na pripreme dva dana ranije. Rekao sam mu da nema potrebe i da dobro odmori. On je pravi profesionalac, znam da mu je lijepo u klubu i u gradu. Ne znam šta će se dogoditi, ali nadam se da će ostati makar još jednu sezonu", kazao je Inzagi.

Lacio je do sada doveo dva igrača - Milana Badelja i Hoakina Koreu, ali je ostao bez Felipea Andersona.

16.55 Novi Premijerligaš Volvs je vrlo aktivam u prelaznom roku. Na meti je i Markos Roho iz Mančester junajteda.

15.40 Predsjednik Napolija Aurelio de Laurentis je nedvosmislen:

"Mertens ne odlazi, Di Marija ne dolazi, a Baloteli - davno sam rekao da nam nije interesantan".

15.35 Roma je navodno blizu angažovanja Stivena N'Zonzija iz Sevilje za 25 miliona eura. Sportski direktor Monći ima odlučujuću ulogu u transferu.

15.05 Alešandre Pato vjeruje da bi mogao da se vrati u Milan, kada je funkciju sportskog direktora preuzeo Leonardo.

"Leonardo je čovjek sa vizijom, koji će donijeti stabilnost u klub. U međuvremenu, očekujem njegov poziv, pa ćemo da vidimo", rekao je Pato, koji igra u Kini, u Tjanđinu.

