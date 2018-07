TRANSFERI UŽIVO Baloteli ide iz Nice, Pato čeka poziv Milana, Real odustaje od Azara?

15.40 Predsjednik Napolija Aurelio de Laurentis je nedvosmislen:

"Mertens ne odlazi, Di Marija ne dolazi, a Baloteli - davno sam rekao da nam nije interesantan".

15.35 Roma je navodno blizu angažovanja Stivena N'Zonzija iz Sevilje za 25 miliona eura. Sportski direktor Monći ima odlučujuću ulogu u transferu.

15.05 Alešandre Pato vjeruje da bi mogao da se vrati u Milan, kada je funkciju sportskog direktora preuzeo Leonardo.

"Leonardo je čovjek sa vizijom, koji će donijeti stabilnost u klub. U međuvremenu, očekujem njegov poziv, pa ćemo da vidimo", rekao je Pato, koji igra u Kini, u Tjanđinu.

Pato feels #ACMilan pulled off a masterstroke by bringing back Leonardo & admits he is ‘waiting’ for a call from his fellow Brazilian https://t.co/MS1gMxX2aG pic.twitter.com/VhOF2Sqb8g