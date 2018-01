TRANSFERI UŽIVO: Barkli došao kod Kontea, Everton doveo Tosuna, PSŽ u trci za "novim Bejlom"

21.50 Zvanično - Čenk Tosun je igrač Evertona.

U toku meča sa Liverpulom, u FA kupu, ozvaničen je transfer 26-godišnjeg napadača iz Bešiktaša.

Tosun je došao za 30 miliona eura, što je najveći transfer u istoriji turskog fudbala.

Tosun je za Bešiktaš odigrao 96 mečeva i postigao 41 gola, a 26 puta je nosio dres nacionalnog tima.

21.35 Rajan Sesenjon ima samo 17 godina, a u Engleskoj ga zovu "novi Bejl".

Kako javljaju engleski mediji, za igrača Fulama interesuju se Mančester junajted, Totenhem, Liverpul, ali i i PSŽ.

21.10 Otac Lea Mesija komentarisao je vijest da u ugovoru njegov sina postoji "anti-katalonska" klauzula. Opširnije čitajte ovdje.

20.35 Selta se raspituje kod Barselone da li su Denis Suares i Rafinja dostupni na pozajmicu do kraja sezone.

Oni su želja trenera Unsuea, koji je dugo bio pomoćnik stručnom štabu Barse.

19:45 Legendarni Argentinac i trenutni trener meksičkog Čivasa Matijas Almeida jedan je od kandidata za klupu Independijentea, piše argenitnski list La Nacion. Klupa Independijentea je upražnjena nakon što je je Arijel Holan napustio ekipu.

19:30 Arda Turan jedan je od igrača koji će vjerovatno napustiti Barselonu ove zime. Marka piše da je Turčin najbliži odlasku u Basakšehir. Čelnici Barse za Turana traže osam miliona eura, što može predstavljati problem za turski klub.

19:09 Španska Marka piše da Sevilja želi da u svoje redove dovede napadača Čelsija Mičija Bačuaija. Tim iz Andaluzije želi da pojača napad, pa je igrač koji nije u prvom planu kod Kontea jedna od želja u januarskom prelaznom roku.

18:57 Trener Monaka Leonardo Žardim kazao je da igrač kluba iz Kneževine Tomas Lemar neće mijenjati sredinu u januaru. Za Lemara su navodno zainterersovani Arsenal i Liverpul.

18:49 Lids pregovara sa Brižom oko lijevog beka Lorensa de Boka, piše SkySports pozivajući se na belgijske medije. Za De Boka su zainteresovani i neki italijanski klubovi.

18.20 Francuski mediji javljaju da je Eden Azar odbio već dvije ponude Čelsija da produži ugovor.

Šanse Reala da ozbiljno napadne belgijskog napadača sve su veće.

18.03 Zvanično - Ros Barkli (24) je igrač Čelsija.

Došao je iz Evertona za 17 miliona eura i potpisao ugovor na pet i po godina.

Nekada veliki engleski talenat nije igrao još od avgusta, zbog povrede butnog mišića.

"Ovo je novi početak, vjerujem da ću biti bolji nego što sam ikada bio", kazao je Barkli.

Welcome to Chelsea, Ross Barkley! Full story 👉 https://t.co/yRzCCYobbd #WelcomeBarkley pic.twitter.com/CvIInoMEIL

18.00 - Nekadašnji holandski reprezentativac Najdžel de Jong blizu je dolaska u Majnc, nakon rastanka sa Galatasarajem.

Transfer-Hammer in Mainz - De Jong vor Rückkehr in die Bundesliga https://t.co/1pg0mc8ncL

17.55 Antoni le Talek nekada veliki talenat Liverpula, sada 33-godišnji veteran, vraća se u Francusku, u drugu ligu.

Novi je igrač Orleana, u koji je došao iz rumunske Astre, kao slobodan igrač.

17.45 Selta je dovela 23-godišnjeg Slovaka Roberta Mazana iz Žiline.

Potpisao je ugovor do 2022. godine, a otkupna klauzula iznosi 35 miliona eura.

16.55 Zvanično - katarska Al Garafa objavila je dolazak Veslija Snajdera, nekadašnjeg holandskog reprezentativca.

16.20 Kako javljaju argentinski mediji, Karlos Teves je dogovorio raskid ugovora sa Šangajem i vraća se u Boku juniors.

Njegovi agenti u Madridu su završili posao sa Kinezima, očekuje se da će se Apač već sjutra vratiti kući.

16.10 Španski radio Kadena ser tvrdi da je Kutinjo za korak bliži Barseloni.

Navodno, ponuda od 120 miliona eura, uz bonuse u iznosu od 30 miliona, prihvatljiva je za Liverpul.

Toliko toga je, međutim, ispričano o ovom začaranom trouglu da ne više ne postoji relevantan izvor, sve dok posao ne bude završen ili zvanično otkazan.

16.07 Mladi Brazilac Malkom iz Bordoa na meti je velikih klubova.

Borusija iz Dortmunda u njemu vidi zamjenu za Osmana Dembelea. Konkurenti su opasni - Mančester junajted i Totenhem.

Oba engleska kluba spremna su da plate 40 miliona eura da dovedu 20-godišnjaka iz Sao Paula, koji bi do kraja sezone ostao u Bordou.

16.00 Specijalizovani portal Transfermarkt objavio je kako izgleda najskuplji tim današnjice. Ko se našao u njemu pročitajte ovdje.

15.45 Bivši francuski reprezentativac i as Monaka, PSŽ-a, Milana i Rome Žeremi Menez karijeru nastavlja u Meksiku.

Menez je potpisao za Klub Ameriku, koja je Antalijasporu platila 800 hiljada eura za obeštećenje.

15.30 Sautempton će pokušati da dovede napadača Monaka Gvida Karilja na pozajmicu do kraja sezone.

14.50 Podsjećanje na jedno od najboljih kupovina Mančester junajteda svih vremena.

Na današnji dan na "Old traford" je prije 12 godina došao Nemanja Vidić iz moskovskog Spartaka.

12 Years Ago Today @ManUtd signed Nemanja Vidic for £12m... 📅 300 Games 🏆🏆🏆🏆🏆 Premier League 🏆🏆🏆 League Cup 🏆 Club World Cup 🏆 Champions League Warrior. 👊 pic.twitter.com/ezzFhdx4SR

14.40 Antonio Konte je potvrdio da je Ros Barkli blizu Čelsija.

"Klub će obavijestiti javnost. Ono što mogu da kažem jeste da je Barkli talentovan igra, veoma upotrebljiv. Nije igrao sedam mjeseci i ako dođe moraćemo da budemo pažljivi sa njim", rekao je Konte.

Mediji su danas javili da će Barkli doći iz Evertona za 17 miliona eura.

14.20 Marko Vešović je novi igrač Legije. Opširnije čitajte ovdje.

13.45 Engleski mediji javljaju da Totenhem i Vest Hem žele Andrea Gomeša iz Barselone.

Portugalac se nije izborio za status prvotimca na "Nou kampu" i narednog ljeta će, po svemu sudeći, napustiti klub.

13.44 "Gazeta" piše i da bi Real mogao da ponudi Karima Benzemu kao dio transfera Maura Ikardija iz Intera.

Argentinac je jedan od prioriteta madridskog kluba, a njegova otkupna klauzula je 110 miliona eura.

13.42 Napoli želi napadača Bolonje Simonea Verdija i spreman je da ga plati 20 miliona eura, tvrdi "Gazeta delo sport".

13.10 Najveći Interov promašaj svih vremena - Gabrijel Barbosa, zvani Gabigol, želi da se vrati u Santos. Opširnije čitajte ovdje.

12.35 Rađa Naingolan, vezista Rome, ima unosnu ponudu iz Kine, javlja "Gazeta delo sport".

Gvangžu Evergrande je spreman da plati 40 miliona eura za obeštećenje.

12.30 Škotlanđanin Kiran Tirni, 20-godišnji lijevi bek Seltika, nalazi se na vrhu liste prioriteta Žozea Murinja za narednu sezonu.

Tirni je nedavno potpisao ugovor do 2023. godine.

Transfer Talk: Manchester United are eyeing Celtic's Kieran Tierney https://t.co/t5Vvt2kmIR pic.twitter.com/97HOrS4ilI

12.15 Sportski direktor Palmeirasa Alešandre Matos potvrdio je da je Barselona zainteresovana za Jerija Minu, kolumbijskog reprezentativca, ali transfer još nije završen.

Juče su španski mediji javili da će Mina naredne sedmice obući dres katalonskog kluba.

"Predstavnici Barselone su pričali sa Minom, ali mi ga želimo do kraja sezone. Vidjećemo narednih dana", kazao je Matos.

Cijena Jerija Mine je oko 12 miliona eura.

Barcelona eyeing move for Palmeiras centre back Yerry Mina in January, says Brazilian club's sporting director https://t.co/eUtnyBp1Sd pic.twitter.com/dMEQZU71eR