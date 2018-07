TRANSFERI UŽIVO Barsa "krade" Malkoma, Juve i Milan spremaju veliku razmjenu

10:29 Juventus i Milan razmatraju senzacionalnu razmjenu u kojoj bi se Leonardo Bonući vratio u Torino, dok bi Gonzalo Iguain obukao dres "rosonera".

Gol prenosi da su čelnici dva kluba Leonardo i Bepe Marota već u pregovorima, koji su, doduše, tek u ranoj fazi.

Juventus and Milan considering shock swap deal



By @romeoagresti https://t.co/VjNdUOwxpU — Goal (@goal) July 24, 2018

10:24 Kristijano Ronaldo želi kolegu iz portugalske reprezentacije Andrea Gomeša u redovima Juventusa, piše Don Balon.

Uprkos prosječnim partijama koje pruža u Barseloni, Ronaldo smatra da može pomoći 24-godišnjem sunarodniku da dosegne visine koje su mu predviđali kada su se najveći španski klubovi borili za njegov potpis.

9:28 Transfer Brazilca Malkoma iz Bordoa u Romu je već bio praktkično gotova stvar, ali je francuski klub dobio mnogo bolju ponudu iz Katalonije i cijeli posao je izgleda otkazan.

Novinari kažu da su se čak navijači Rome okupili na aerodromu italijanske prijestonice kako bi dočekali brazilskog fudbalera i kako bi mu poželjeli dobrodošlicu u italijanski klub. Roma je inače već objavila da je transfer ovog fudbalera gotova stvar, ali je izgleda Bordo promijenio mišljenje i riješio da prihvati daleko unosniju ponudu Barselone.

Romina ponuda je bila negdje oko 30 miliona funti dok je Barsa uspjela da promijeni mišljenje francuskog kluba ponudom od oko 40 miliona, a plus bi plaćala i bonuse nakon partija odličnog Brazilca.

Sve ovo je izazvalo veliki bijes prema Barsi i Bordou na društvenim mrežama zbog toga što je prekršen dogovor sa italijanskim klubom, piše Sport klub.

17.00: Bordeaux and Roma confirm agreement reached for Malcom, with medical to follow



22.30: Reports emerge that Bordeaux have cancelled agreement, due to Barcelona declaring interest



Malcom in the Middle. pic.twitter.com/qgABF295yk — B/R Football (@brfootball) July 23, 2018

Malkom je bio jedno od najvećih otkrovenja francuske Lige 1, a s obzirom na to da ima svega 21 godinu, Brazilac je i ozbiljna investicija za budućnost. Tokom dvije sezone za Žirondince dao je 20 golova na 84 utakmice, a još uvijek čeka debi u brazilskoj reprezentaciji.

9:00 Fudbaler Votforda Rikarlison prošao je medicinske preglede u Evertonu, pred prelazak u klub sa Gudison parka, piše Gol.

Dejli mejl prenosi da je transfer vrijedan čak 50 miliona funti.

Marko Silva, novi trener Evertona, 21-godišnjeg Brazilca doveo je prošlog ljeta u Votford za 13 miliona funti iz Korintijansa.

EXCLUSIVE: Everton close to signing Richarlison from Watford in a deal worth £50m | @Matt_Barlow_DM https://t.co/GroOXnhj9P pic.twitter.com/Yb9J7pE87C — MailOnline Sport (@MailSport) July 20, 2018

8:17 Liverpul je spreman da proda čak sedam igrača kako bi balansirao potrošnju tokom aktuelnog prelaznog roka.

Divok Origi, Simon Minjole, Marko Grujić i Deni Ings su navodno neka od imena koja se nalaze na izlaznim vratima Enfilda.

"Redsi" žele da eventualnim odlascima fudbalera prikupe oko 70 miliona funti.

Jurgen Klopp is keen to trim his squad before the start of the Premier League season on August 11. https://t.co/8QgWpS4pDZ — Anfield HQ (@AnfieldHQ) July 24, 2018

8:12 Totenhem je zainteresovan da u svoje redove vrati nekadašnju zvijezdu kluba, Luku Modrića, piše Don Balon.

U madridskom Realu su, čini se, ipak uvjereni da nakon odlaska Kristijana Ronalda, u svojim redovima mogu zadržati najboljeg igrača nedavno završenog Svjetskog prvenstva

