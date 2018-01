TRANSFERI UŽIVO: Barsa nišani mladog Njemca, Obamejang stiže u Arsenal, Bejl hoće u Junajted

22.00 Iz Španije stižu vijesti da bi Barsa mogla da dovede 21-godišnjeg defanzivca Bajera Džonatana Taha, njemačkog reprezentativca.

Tah je defanzivac, a njegova otkupna klauzula je svega 25 miliona eura.

21.15 Preokret - Žoao Mario bi, ipak, mogao ode iz Intera u Vest Hem, tvrdi novinar italijanskog "Skaja" Đanluka di Marcio.

Joao Mario adesso apre al West Ham @SkySport — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 18, 2018

21.10 Lokomotiva iz Moskve želi Lazara Markovića.

Trener Jurij Sjomin razgovarao je sa čelnicima kluba da otkupe ugovor koji 23-godišnji krilni napadač ima sa Liverpulom.

20.40 Mladi Moldavac Vitali Damaskan potpisao je ugovor na tri po godine sa Torinom, ali će ostati u Šerifu iz Tiraspolja.

Damaskan ima 18 godina i postigao je 18 golova prošle sezone.

Sheriff's top scorer Vitalie Damascan has signed with AC Torino a 3.5-year contract with an extension option! The young and talented striker will continue to play for Sheriff, and from the 2018-19 season he will join AC Torino's first team. pic.twitter.com/Tz6wsCLBWf — Leonid Istrati (@LIstrati) January 18, 2018

20.35 Nekada jedan od najvećih svjetskih talenata - Brazilac Anderson, koga je Mančester junajted sa 19 godina doveo iz Porta za 30 miliona eura 2007. - nema klub.

Brazilski Internasional raskinuo je ugovor sa 30-godišnjim fudbalerom, koji će za raskid dobiti 1,5 miliona dolara.

20.05 Amin Junes, mladi fudbaler Ajaksa, odbio je da pređe u Svonsi, koji je nudio 10 miliona eura.

Junes želi u Napoli, pišu italijanski mediji.

19.35 Liverpul je odbio Sevilju koja je željela da pozajmi Danijela Staridža.

Pierre-Emerick Aubameyang left out of Borussia Dortmund squad for next game as Arsenal transfer draws closer https://t.co/z5l8LieMTX — MailOnline Sport (@MailSport) January 18, 2018

18.41 Žan-Mišel Seri je ljetos bio na pragu Barselone, ali je ostao u Nici. "San" piše da se za kreativnog vezistu sada interesuju dva druga velikana - Mančester siti i Pari Sen Žermen.

18.04 Sem Alardajs se ne zaustavlja nakon dovođenja Dženka Tosuna i Tea Volkota. Sada želi i trećeg napadača, Džejmija Vardija, kao i lijevog beka Bajerna Huana Bernata.

17.59 Čini se da je veliki transfer u najavi - "Bild" je objavio da je Pjer-Emerik Obamejnag izostavljen sa spiska igrača za meč sa Hertom, kako se ne bi povrijedio pred odlazak u Arsenal. Gabonac je, navodno, dogovorio ugovor do ljeta 2021. sa "tobdžijama". Ostalo je da se još dva kluba "nađu", jer Borusija traži 60 miliiona. Opširnije ovdje.

17.54 Ono što je odavno najavljeno, danas je i ozvaničeno - Lisandro Lopes je novi štoper Intera, u koji je stigao iz Benfike.

"L'Inter è un club in cui tutti sognano di giocare" 🎙️@lichilopez2 si presenta in esclusiva su @Inter_TV e sulla pagina Facebook del club 👉 https://t.co/hUx3PkvxqZ ⚫️🔵#WelcomeLisandro #ForzaInter pic.twitter.com/KyOeYanVB8 — Inter (@Inter) January 18, 2018

17.44 Garetu Bejlu je dojadilo da ga mediji stalno sele iz Reala, a da nema pravog demantija uprave. Navodno je poručio čelnicima "merengesa" da želi da ide u Mančester junajted, javlja "Dejli ekspres".

17.25 Čelsi je na korak od dovođenja Emersona Palmijerija iz Rome za 20 miliona funti.

Lijevi bek dolazi kao podrška Markosu Alonsu.

Chelsea closing in on £20m deal https://t.co/RS4pz1LT7D pic.twitter.com/8vTPb04Vns — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) January 18, 2018

17.20 Valensija želi Matea Darmijana iz Mančester junajteda na pozajmicu do kraja sezone.

Valencia have initiated a move for Manchester United defender Matteo Darmian and would be happy with a loan or permanent deal. (Source: Onda Cero) pic.twitter.com/mWvNJyOuIW — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 18, 2018

16.30 Milan je doveo 16-godišnjeg Antonija Mionića iz hrvatske Istre.

16.15 Lacio se primakao napadaču Gremija Luanu. Brazilski fudbaler mogao bi da dođe u Rim za 20 miliona eura.

15.55 Barselona nikako da se "otarasi" Nejmara i njegove porodice. Opširnije čitajte ovdje.

15.40 Njukasl ima listu želja u napadu - to su Danijel Staridž, Dijafra Sako i Dani Ings, javlja "Skaj sports".

15.20 Žoao Mario ne želi u Vest Hem, javljaju italijanski mediji.

Vezista Intera ni ne razmišlja da sasluša ponudu iz Londona.

14.40 Stouk je predstavio Kostasa Stafilidisa, koga je doveo na pozajmicu iz Augsburga.

#SCFC are delighted to confirm the signing of Greek international defender Kostas Stafylidis on loan from @FCAugsburg pic.twitter.com/5DLniC3OJa — Stoke City FC (@stokecity) January 18, 2018

13.50 "Adidas" je odštampao prve primjerke dresa Mančester junajteda sa natpisom Alexis i brojem sedam.

Da li je transfer Čileanca završen?

Adidas shop prints first Sanchez No. 7 Man United shirt as fans let excitement get the better of them https://t.co/9l2QOJ2NUH pic.twitter.com/rR5PVc4jNP — Mirror Football (@MirrorFootball) January 18, 2018

13.30 Arsen Venger je rekao danas da bi se Pjer Emerik Obamejang uklopio u njegov tim, a Borusija Dortmund reagovala.

"On je igrač Borusije i smatramo neumjesnim komentare trenera Arsenala. Nikakve kontakte sa njim i njegovim klubom nismo imali", saopštili su "milioneri".

OFFICIAL: BVB release statement in response to Arsene Wenger's Pierre-Emerick Aubameyang comments:



"We find it disrespectful to comment on players from other clubs. There's no contact to Arsenal. We assume Wenger has enough to do to care about the performance of his own players. pic.twitter.com/gDPdsJia76 — Squawka News (@SquawkaNews) January 18, 2018

13.20 Mino Rajola je u Londonu i završava transfer Henrika Mhitarjana u Arsenal, javlja novinar italijanskog "Skaja" Đanluka di Marcio.

12.35 Budućnost je dovela defanzivca i potpisala ugovor sa mladim vezistom. Opširnije čitajte ovdje.

12.15 Nakon Mesija i Pikea, i Serđi Roberto brzo će produžiti ugovor sa Barselonom, javljaju katalonski mediji.

11.50 Portugalski mediji tvrde da će Lajpcig platiti 20 miliona eura za 16-godišnjeg igrača Benfike Umara Embala.

11.45 Jedan od Nejmarovih advokata Markos Mota kazao je za brazilski "O Globo" da as PSž-a u svom ugovoru nema otkupnu klauzulu.

"Ne, takva stavka ne postoji", rekao je Mota.

11.30 Benevento je doveo potencijalnog srpskog reprezentativca Filipa Đuričića iz Sampdorije na pozajmicu do kraja sezone.

11.25 Arsen Venger je potvrdio da je Aleksis Sančes na korak od Mančester junajteda. Opširnije ovdje.

11.20 Barselona i Đerar Pike produžili su saradnju do 2022. godine.

Iako ima 30 godina, nova Pikeova otkupna klauzula je 500 miliona eura!

Years go by but the dream remains the same for @3gerardpique!

👍 #Pique2022

🔵🔴 pic.twitter.com/65qzKIzkEZ — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 18, 2018

10:15 Ostrvski mediji objavili su da je prelazak Henrik Mihtarijan iz Mančester junajteda u Arsenal gotova stvar. Mihtarijan će navodno primati 130 000 funti nedjeljno, a sa bonusima će postati najplaćeniji igrač Arsenala, preskočiće Mesuta Ozila.

9.40 Bastijan Švajnštajger ostaje još godinu u Čikagu, članu MLS lige.

9:35 Stefan El Šaravi mogao bi da zaigra za peti klub u Italiji. Nakon Đenove, Padove, Milana i Rome mogao bi da obuče i dres Napolija, koji pokušava da dodatno ojača tim kako bi prekinuo dominaciju Juventusa u italijanskom fudbalu.

9:20 Rumun Nikolae Stančiu, ukoliko prođe ljekarske preglede, postaće novi fudbaler Sparte iz Praga. On će u redove tima iz Praga preći iz Anderlehta.

9:14 Njemački list "Bild" piše da je trener Borusije Dortmund Peter Štoger dao dozvolu napadaču Pjer-Emerik Obamejang da ne krene put Berlina. To bi moglo da znači da će brzonogi napadač narednih dana potpisati za Arsenal.

