TRANSFERI UŽIVO Barsa želi igrača PSŽ-a, Morata hoće u Milan, Murinjo kreće na štopera Lestera

10.50 Alvaro Morata želi u Milan, a Čelsi je spreman da ga pusti. Španac je skup - "rosoneri" ga ne mogu dobiti za manje od 60 miliona eura.

Alvaro Morata 'says yes to AC Milan move' as Chelsea name price for struggling striker https://t.co/2MfCJV1NMK pic.twitter.com/MVXUIYXDLw July 26, 2018

10.28 Sven Goran Erikson postaće selektor Iraka, javlja "Skaj sports".

SKY SOURCES: Sven-Goran Eriksson agrees deal in principle to take over as head coach of Iraq. #SSN pic.twitter.com/AHJC80mtJd — Sky Sports News (@SkySportsNews) July 26, 2018

10.20 Kao što je juče najavljeno, Aleksandar Golovin ide u Monako. Poletio je u 10 sati iz Moskve ka Kneževini.

Golovin flew out of Moscow at 10am local time bound for Monaco.



He will join the principality club for €30m. — Russian Football News (@RusFootballNews) July 26, 2018

10.15 Hari Megvajer je želja Žozea Murinja, ponovo pišu engleski mediji. Štoper Lestera je blistao na Mundijalu, Portugalac smatra da bi bio veliko pojačanje za Junajted.

10.10 Kilijan Mbape nosiće dres sa brojem sedam naredne sezone.

10.00 Tomas Munije bi mogao da bude naredno pojačanje Barselone.

Belgijanac iz PSŽ-a je interesantan Kataloncima, koji su već doveli Malkoma, Artura i Lenglea.

