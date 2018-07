TRANSFERI UŽIVO Bejl ostaje, Brazilac iz Porta na meti Reala, Inter hoće Ereru

14.50 Tibo Kurtoa neće preći u Real, ukoliko Čelsi ne nađe pravu zamjenu, piše "Marka".

Thibaut Courtois' potential move to Real Madrid is being held up while Chelsea attempt to replace the goalkeeper. (Source: MARCA) pic.twitter.com/SH85c7OTdW July 23, 2018

14.20 Brazilac Aleks Telješ interesantan je Realu, javlja portugalski "Rekord".

Bočni igrač Porta ima otkupnu klauzulu od 40 miliona eura. Telješ ima 25 godina, a prije Porta igrao je u Gremiju, Galatasaraju i Interu.

13.30 Meksički golman Memo Oćoa mogao bi karijeru da nastavi u Napoliju.

12:55 Ponovo je aktuelna priča o prelasku Stefana Savića u Juventus.

Tutosport piše da je Stara dama zainteresovana za crnogorskog defanzivca i podsjeća da su "bjankoneri" pokazali interesovanje i za Savićevog kolegu iz tima Dijega Godina.

11:55 Geret Bejl sigurno ostaje u Realu,piše As.

Velšanin je bio na pragu odlaska iz Madrida, ali je transfer Kristijana Ronalda sve promijenio, pa će igrač koji je postigao dva gola u finalu Lige šampiona i dalje biti u kraljevskom klubu.

11:53 Čelsi i dalje hoće Gonzala Iguaina, a Mauricio Sari ne odustaje od igrača sa kojim je sarađivao u Napoliju.

Ipak ozbiljnog rivala Čelsi će imati u Milanu, koji je Argentincu ponudio četvorogodišnji ugovor.

11:28 Inter je ozbiljno zainteresovan da u svoje redove dovede meksičkog internacionalca Ektora Ereru, piše Mundo Deportivo.

Eventualni transfer "neroazure" će koštati 20 miliona eura.

11:15 Mateo Kovačić istrajan je u namjeri na napusti Real Madrid ovog ljeta, piše Marka.

On se ranije sastao sa trenerom Madriđana, Đulenom Lopetegijem i kazao mu da namjerava da promijeni sredinu ovog ljeta.

Za Kovačića odavno interesovanje pokazuju Mančester junajted, Mančester siti, Liverpul, Bajern Minhen i Juventus.

Real će Hrvata pustiti za minimum 50 miliona eura.

11:11 Zvaničnici Liverpula otputovali su za Tursku, kako bi se sa Bešiktašem dogovorili oko eventualnog transfera Domagoja Vide.

Vida je dobrim partijama na Mundijalu u Rusiji skrenuo pažnju na sebe.

Turski mediji pišu da je Bešiktaš odbio ponudu Vest Hema od 19,7 miliona funti za Hrvata i da za eventualni transfer traži 26, 8 miliona eura.

11:09 Brazilac Rišarlison doputovao je u Liverpul, gdje će danas obaviti ljekarske preglede i potpisati ugovor sa Evertonom.

Za njegov transfer "karamele" su izdvojile 50 miliona funti što je apsolutni rekord kluba.

Rišarlison je u Votfordu prošle sezone sarađivao da sadašnjim menadžerom Evertona Silvom.

10:45 Gazzetta dello Sport piše da je Milan ponudio Gonzalu Igainu ugovor na četiri godine, po kojem bi zarađivao 4,5 miliona eura godišnje.

Juventus za Argentinca traži 60 miliona eura.

10:35 Švajcarski reprezentativac, Johan Đuru napustio je Antaliju i potpisao jednogodišnji ugovor sa Spalom.

📝 DEAL DONE: SPAL have signed Johan Djourou from Antalyaspor to a 1-year contract. (Source: @spalferrara) pic.twitter.com/1e9qd66EKl — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 22, 2018

10:27 Ono što je jutros najavljeno sada je dobilo i zvaničnu potvrdu - Vulverhempton i Monako su postigli dogovor i Žoao Mutinjo će od naredne sezone igrati u Premijer ligi.

BREAKING: Wolves have agreed to sign Portugal midfielder João Moutinho from Monaco for £5m on a two-year contract. (Source: SkySports) pic.twitter.com/7InRONeIM0 — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 23, 2018

"Vukovi" će francuskom klubu isplatiti pet miliona funti, a Mutinjo će potpisati dvogodišnji ugovor.

10:17 Ukoliko Miralem Pjanić napusti Juventus, prvak Italije će učiniti sve da u svoje redove vrati Pola Pogbu, piše Tuto sport.

Alternativa Pogbi su Sergej Milinković Savić i Adrijen Rabio.

10:14 Barselona je zainteresovana za Senegalca Musu Vaga.

Vag je pružio dobre partije na Svjetskom prvenstvu u Rusiji, što je zapalo za oko Kataloncima, piše Mundo Deportivo.

Desni bek trenutno igra u belgijskom Eupenu.

10:03 Arsenal je u pregovorima sa golmanom Borusije Menhengladbah, Janom Somerom, pieš Marka.

Tim iz Londona je u svoje redove već doveo čuvara mreže Leverkuzena, Bernda Lena.

Očekuje se da ekipu napuste dosadašnji čuvari mreže Čeh i Ospina.

9:55 Ukoliko želi da u svoje redove dovede Čileanca Artura Vidala, Inter će morati da pojača ponudu, piše Bild.

Inter je za Čileanca ponudio 20 miliona eura, ali to nije dovoljno, jer Bajern traži 10 miliona više.

9:52 Mančester junajted traži pojačanja u defanzivnom dijelu tima, a Sky piše, poozivajući se na Daily Mail da su želje menadžera "crvenih đavola" Žozea Murinja Leonard Bonući, Tobi Aldervejreld i Hari Megvajer.

Manchester United want to sign one of Harry Maguire, Toby Alderweireld or Leonardo Bonucci this summer. (Source: Daily Mail) pic.twitter.com/mYqh86PeUK — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 23, 2018

9:40 Vulverhempton je zainteresovan da u svoje redove dovede portugalskog reprezentativca, Žoaa Mutinja, piše Sky.

Mutinjov agent je Žorž Mendš, koji inače ima dobro saradnju sa upravom "vukova", pa nije nemoguće da Portugalca od avgusta vidimo u Premijer ligi.

Vulverhempton će Monaku za Mutinja ponuditi pet miliona funti.

9:14 Budućnost štopera Barselone, Jerija Mine, biće poznata ove nedjelje, piše Mundo Deportivo.

Mina je blistao na ovogodišnjem Mundijalu, postigao je tri gola, ali je malo vjerovatno da ostane na Nou Kampu ove sezone.

9:06 Napadač Hadersfilda, Tom Ins napustiće "terijere" i preći u Stouk, piše Sky.

Stouk će za transfer izdvojiti 10 miliona funti, a očekuje se da sve bude završeno u narednih 48 sati.

8:55 Mančester siti je odbacio glasine o prelasku Miralema Pjanića u taj klub, piše Sky.

Takođe, menažder tog kluba, Pep Gvardiola pomoći će čuvaru mreže Džou Hartu da pronađe novi klub, piše Sky.

Hart njie u planovima Gvardiole za narednu sezonu. On je prošlu godinu proveo na pozajmici u Vest Hemu.

8:33 I dalje smo na Apeninima. Napadač Napolija, Amato Ćićireti pridriužiće se Parmi u novoj sezoni.

Ćićireti je sa Napolitancima potpisao ugovor u januaru, ali je onda proslijeđen na pozajmicu u Benevento.

Nakon završetka sezone pridružio se italijanskom vicešampionu, ali nije u daljim planovima Karla Anćeltoija.

8:30 Bivši golman Napolija, Rafael Kabral novi je član Sampdorije.

On je u Đenovu stigao kao slobodan igrač, ali detalji ugovora nijesu poznati.

8:27 Roma je našla zamjenu za Brazilca Alisona, koji je prešao u Liverpul. Rimljani su u svoje redove doveli Šveđanina, Robina Olsena.

Olsen, koji je branio za Švedsku na Mundijalu, u Rim dolazi danas kako bi kompletirao transfer vrijedan 12 miliona eura.

Šveđanin je prošle sezone branio za danski Kopenhagen.

8:22 Dobro jutro! Budite i danas sa nama i saznajte najnovija dešanja u ljetnjem prelaznom roku.

